Ascolti Radio Ter, vola Rai Radio (+12,7%). Radio24: 6 mln di podcast al mese

Leader degli ascolti radiofonici si conferma RTL 102.5 a quota oltre 6 mln di ascoltatori nel giorno medio, relativamenre ai dati TER degli ascolti del primo semestre 2021. In base all'analisi di Ter-Tavolo Editori Radio, dati che trovano un unico tavolo di confronto nel primo semestre 2019, quelli del 2020 non ci sono stati per via della pandemia, nel primo semestre 2021 vola Rai Radio che si aggiudica una crescita dello share del 12,7% rispetto al pari periodo del 2019, riportando il gruppo Rai a numeri del 2016, dopo un triennio - spiega PrimaOnline - che ha visto un "rinnovamento totale" delle radio del gruppo tra "digitalizzazione, presidio dei social e di tutti i mezzi online e apertura della modalità visual". Rai Radio sorpassa per share il gruppo Gedi, conquistando il secondo posto dopo Mediaset. Indicatori positivi per Radio 1, Radio 2 e Radio 3 nonostante l’ulteriore flessione dell’ascolto complessivo del mezzo che si contrae del 4,56%.

Radio24 si conferma in ascesa: crescono la fedeltà d'ascolto e lo share

Dopo l'anno della pandemia interessato dalla sospensione degli ascolti radiofonici nel primo semestre 2020, se i dati relativi al primo semestre 2019 di Radio 24 erano in forte crescita, ancora più forte è la crescita registrata da quelli del 1° semestre 2021, che nella fedeltà d’ascolto attesta con un aumento del +3,0% nel quarto d’ora medio. Anche lo share cresce dell’8% a quota 3,5%. Sul fronte degli ascolti nel giorno medio si conferma l’alto indice di gradimento da parte del proprio pubblico con 2.266.000 ascoltatori nel 1° semestre 2021 e un livello sostanzialmente stabile rispetto a pari periodo del 2019 (-1,7%). Un format caratterizzato dall'innovatività, declinata sulle diverse piattaforme con una media mensile di oltre 6 milioni e mezzo di podcast ascoltati fra programmi e podcast originali.

“Siamo particolarmente soddisfatti", dichiara il direttore responsabile di Radio 24 e del Gruppo 24 ORE Fabio Tamburini, "per il costante riconoscimento da parte del pubblico della qualità di lavoro della redazione e dei collaboratori, che si sono particolarmente impegnati a garantire l’informazione e gli approfondimenti utili e necessari per affrontare le difficoltà della pandemia e dell’evoluzione economica. Un progetto editoriale, quello di Radio 24, unico nel panorama radiofonico italiano, che unisce informazione e programmi di intrattenimento, marchio distintivo per tutto il Gruppo”.

