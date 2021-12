Ascolti TV, Report travolge Quarta Repubblica (+ 3,84% di share)

Ascolti TV prima serata: il talk di Ranucci supera quello di Porro con 1.1 milioni di telespettatori in più (+ 3.84% di share)

E' la quarta puntata della fiction di Rai1 'Blanca' con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ad aggiudicarsi la prima posizione per gli ascolti TV prima serata con 5.431.000 telespettatori e il 24,9% di share. Canale 5 è in seconda posizione con il 'Grande Fratello Vip 6' ha ottenuto invece 3.694.000 telespettatori e il 23,45%. Terzo gradino del podio per 'Report' che su Rai3 è stato visto da 1.818.000 di utenti con l'8,03% di share. Su Italia 1 'Live! Corsa contro il tempo' ha conquistato 974.000 telespettatori e il 4,32% di share, seguita da Retequattro dove 'Quarta Repubblica' ha registrato 754.000 telespettatori e il 4,19%. Su Rai2 'Il Collegio' ha totalizzato 674.000 telespettatori con il 3,24% di share. Su La7 'Grey's Anatomy' è stato seguito da 332.000 telespettatori pari all'1,41% mentre Tv8 con 'I predatori dell'arca perduta' ha ottenuto 316.000 telespettatori e l'1,4%. Nove chiude la classifica degli ascolti TV del prime time di ieri con i due episodi di 'Little Big Italy' visti da 340.000 telespettatori con l'1,5%, il primo, e 196.000 con l'1,4% di share il secondo.

Ascolti TV access prime time: Soliti Ignoti primo, Striscia la notizia seconda e l'Eredità terza

Nell'access prime time ha vinto Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il ritorno', visto da 5.033.000 telespettatori pari al 20,67% di share, mentre Canale 5 con 'Striscia la notizia' ne ha ottenuti 4.058.000 con il 16,64%. Anche nel preserale domina la rete ammiraglia Rai con 'L'Eredità' che ha ottenuto 4.656.000 telespettatori e il 23,79%, mentre 'Caduta libera!' su Canale 5 ne ha interessati 3.200.000 pari al 16,89% di share. Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 9.066.000 telespettatori e il 37,66% di share, e l'intera giornata, con 3.632.000 e il 36,28%. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 5.215.000 telespettatori e il 43,66% di share.