Ascolti tv 2024: Mediaset - senza Sanremo/Olimpiadi - (ri)batte Rai nelle 24 ore. Cosi Pier Silvio ha vinto la guerra dell'Auditel

Ascolti tv 2024: Mediaset - senza Sanremo, Olimpiadi, Euro 2024 di calcio - batte la Rai nelle 24 ore

Il 2024 porta una nuova conferma per Mediaset, che si conferma come primo editore televisivo italiano negli ascolti tv sul totale giornata. Un primato che molti avrebbero definito irraggiungibile, considerando i grandi eventi di punta della Rai, come il Festival di Sanremo, gli Europei di calcio e le Olimpiadi.

Eppure, i numeri parlano chiaro: Mediaset guida con un 36,8% di share medio e 2.995.000 spettatori giornalieri, mentre la Rai si ferma al 36,7% con 2.983.000 spettatori.

Ascolti tv, Mediaset batte Rai nel 2024, così Per Silvio Berlusconi ha fatto il bis

Un risultato insperato dopo un 2023 storico. Il 2023 aveva già segnato un momento storico per Mediaset: per la prima volta nella sua storia, l’azienda aveva superato la Rai negli ascolti sul totale giornata. Allora, Pier Silvio Berlusconi aveva accolto il risultato con entusiasmo, ma anche con una buona dose di realismo, sottolineando come sarebbe stato quasi impossibile replicarlo nel 2024.

“Riuscirete a ripetere l’anno in cui sarete davanti alla Rai nelle 24 ore? La risposta è: uno, non ci interessa; due, assolutamente no, è praticamente matematicamente impossibile perché arrivano gli Europei e le Olimpiadi,” dichiarava Pier Silvio Berlusconi a inizio 2023, aggiungendo che la priorità di Mediaset non era il confronto diretto con la Rai, bensì il consolidamento della sua leadership come editore cross-mediale.

E invece, con grande sorpresa, Mediaset ha dimostrato di poter tenere testa, e persino superare, il servizio pubblico anche in un anno in cui la Rai poteva contare su appuntamenti televisivi di straordinaria rilevanza.

Ascolti tv, Rai vola con Sanremo e gli eventi sportivi (ma non basta)

Tra i momenti di massimo ascolto per la Rai, il Festival di Sanremo rimane un punto fermo, capace di catalizzare milioni di spettatori e mantenere alta l’attenzione del pubblico sul servizio pubblico. A ciò si aggiungono le partite degli Europei di calcio, che vedono protagonista la Nazionale italiana, e i Giochi Olimpici, seguitissimi in tutto il Paese.

Nonostante questi eventi di punta, Mediaset è riuscita a prevalere grazie a una programmazione costante e ben articolata che ha saputo intercettare i gusti del pubblico su base quotidiana.

Ascolti tv, la strategia vincente di Pier Silvio Berlusconi

Una strategia che guarda oltre il confronto diretto. Pier Silvio Berlusconi, anche lo scorso anno, aveva sottolineato che il successo negli ascolti non è il fine ultimo di Mediaset, bensì uno strumento per misurare il gradimento del pubblico e la capacità di attrarre investimenti pubblicitari. “Non è nei nostri obiettivi vincere nei confronti del servizio pubblico. Noi facciamo la gara con noi stessi,” dichiarava allora.

L’attenzione del gruppo è infatti orientata a lungo termine, con l’obiettivo di consolidarsi come primo editore italiano, costruendo un sistema cross-mediale che si nutre della forza della televisione ma si espande verso altre piattaforme e modelli di business.

Un successo che si fonda sulla qualità dell’offerta. Il primato di Mediaset non è un caso: è il frutto di una strategia editoriale che punta sull’intrattenimento, l’informazione e le fiction di qualità, riuscendo a mantenere alta l’attenzione del pubblico in tutte le fasce orarie.