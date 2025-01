Ascolti tv, Gruber e Del Debbio boom (con Meloni e caso Almasri). De Martino travolge Striscia la Notizia

Ascolti tv ieri 28 gennaio 2025: Stefano De Martino quasi al 30%, Striscia la Notizia torna a scendere

Affari Tuoi su Rai1 si conferma al primo posto negli ascolti tv dell'access prime time con 6.469.000 spettatori (29.8%). Un martedì sera che ha visto Stefano De Martino super protagonista: in prima serata è tornato con Stasera Tutto è Possibile, che ha fatto un debutto da urlo, affondando persino Le Iene (spostate nel palinsesto). Cinque Minuti sulla stessa rete arriva a 5.078.000 spettatori (24.9%)

Striscia la Notizia su Canale 5 scende a 2.973.000 spettatori (13.7%) nella puntata che ha mandato in finale Simona Frascaria nella corsa per diventare nuova velina al fianco di Beatrice Coari. Nella puntata precedente la coppia Greggio-Iacchetti aveva intrattenuto 3.090.000 spettatori (14%).

Ascolti tv, Del Debbio cresce e Gruber vola: 4 di Sera e Otto e mezzo accelerano

I talk show dell'access prime time approfittano invece delle ultime notizie sull'avviso di garanzia per la premier Giorgia Meloni con l'accusa di favoreggiamento e peculato per il caso Almasri.

4 di Sera sale a 1.204.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e 1.013.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte. Paolo Del Debbio aveva iniziato la settimana su Rete 4 con 963.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 913.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte.

Otto e mezzo su La7 comunque stravince la sfida e vola a 2.048.000 spettatori (9.4%). Nella precedente puntata Lilli Gruber aveva raggiunto 1.915.000 spettatori (8.7%.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 28 gennaio 2025 per l'access prime time delle altre reti

TG2 Post con 678.000 spettatori (3.1%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.316.000 spettatori (6.2%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.218.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole con 1.652.000 spettatori (7.5%), Celebrity Chef di Alessandro Borghese su TV8 con 465.000 spettatori (2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? condotto da Paolo Conticini sul Nove con 669.000 spettatori (3.1%).