Ascolti TV, addio col botto di Insinna a L'Eredità: "Siete nel mio cuore"

Ascolti TV, Flavio Insinna dice addio a L'Eredità in crescendo. Il quiz chiude domenica sera con 2,47 milioni di spettatori per il 22,5% di share

Il saluto di Flavio Insinna a L'Eredità è stato premiato dai telespettatori. Il quiz per gli ascolti TV cresce nel preserale dal 21,5% di share della scorsa domenica al 22,5% di ieri e 2.787.000 spettatori. Insinna ha detto addio al programma con una certa commozione dopo aver preso il posto di Fabrizio Frizzi nel 2018.

L'Eredità si fermerà come ogni anno per l'estate per poi riprendere fino alla fine del 2023. Il posto lasciato libero da Insinna sarà preso da Pino Insegno a gennaio.

Ascolti TV, il discorso di addio di Insinna a L'Eredità: "Grazie con tutto il cuore"

"Ringraziare è un obbligo dell’anima, del cuore – ha detto Insinna prima della Ghigliottina finale – con la voglia di ringraziare la Rai, chi mi ha voluto, Banijay e le nostre produzioni, le nostre case, le nostre famiglie, mamma Rai, mamma Banijay, tutte le squadre, grandi, piccini, le signore, le ragazze, i ragazzi, tutti, davvero".

"Quindi io ringrazio tutte, tutti quelli che rendono possibile L’Eredità e il grazie gigante è quello per voi. Se mi dovessero chiedere non la parola della ghigliottina di questa sera, ma la mia eredità, la mia eredità siete voi. - ha continuato il conduttore con le lacrime agli occhi - Se mi dovessero chiedere 'ma qual è la tua eredità?' è quella frase là, quella bellissima: 'Flavio, tu ceni a casa mia'. Grazie, grazie, grazie, davvero, con tutto il cuore. Grazie, voi cenate nel mio cuore".