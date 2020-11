Ascolti tv, Alberto Angela batte la Hunziker. Palombelli giù, Bignardi male

ASCOLTI TV, ALBERTO ANGELA (CON GIGI PROIETTI) BATTE MICHELLE HUNZIKER

Ulisse – Il Piacere della Scoperta batte All Together Now 3 negli ascolti tv di giovedì 4 novembre 2020. Il programma di Alberto Angela, con la replica della puntata su Cleopatra che vedeva la partecipazione di Gigi Proietti, su Rai1 è stato visto da 3.209.000 spettatori con il 14.7% di share (in crescita sulla scorsa settimana: 2,9 milioni e 13,1%), mentre la prima puntata dello show di Michella Hunziker su Canale 5 convince 2.821.000 spettatori con uno share del 14.8%.

ASCOLTI TV, CHI L'HA VISTO SUL PODIO

Il podio degli ascolti tv è di Rai3 con Chi l’ha Visto? che piace a 1.887.000 spettatori con l’8.4% (e sale su sette giorni fa: 1,7 milioni e 7,9%). Segue su Italia1 The Great Wall che ha ottenuto 1.513.000 spettatori (6%).

ASCOLTI TV, RAI2 TG2 POST BATTE SPECIALE STASERA ITALIA

Rai2 Tg2 Post fa 1.060.000 spettatori (4.1%) e batte Speciale Stasera Italia che arriva a 904.000 spettatori e il 4% su Rete 4 (contro i 965.000 spettatori con il 4.3% di share della scorsa settimana). Su La7 Atlantide è piaciuto a 634.000 spettatori con il 3.6%.

ASCOLTI TV, L'ASSEDIO DI DARIA BIGNARDI SCENDE

Su Tv8 X Factor 14 prende 474.000 spettatori (2.3%). Scendono gli ascolti tv de L’Assedio sul Nove: il programma di Daria Bignardi è stato visto da 307.000 spettatori con l’1.3% dopo che sette giorni fa aveva ottenuto 370.000 spettatori e '1.5%.

ASCOLTI TV, LILLI GRUBER BATTE BARBARA PALOMBELLI

In access prime time vincono i Soliti Ignoti – Il Ritorno (5.122.000 spettatori, 17.9%) su Rai1 davanti a Canale 5 con Striscia la Notizia (4.437.000 spettatori, 15.6%). Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber (2.112.000 spettatori, 7.4%) ha battuto Stasera Italia di Rete 4 (1.428.000 e 5% nella prima parte, 1.504.000 spettatori e 5.3% nella seconda parte). In seconda serata da segnalare il buonissimo debutto di Piacere Maisano su TV8 con 126.000 spettatori pari al 2%. Battuto il Nove con Fake – La Fabbrica delle Notizie che piace a 104.000 spettatori (0.9%).