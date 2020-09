Ascolti tv, Amadeus con i Soliti Ignoti batte Barbara D'Urso

Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Vip vince la serata degli ascolti tv con 3.365.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso finisce al secondo con 1.807.000 spettatori pari al 13.2% di share (presentazione 2.200 – 9.7%). Il podio Auditel domenica 20 settembre è di Italia 1: La Mummia è stato vista da 1.238.000 spettatori con il 6.3% di share. A seguire Rai2: Hawaii Five-0 ha convinto 1.173.000 spettatori con il 5.2% (mentre e NCIS New Orleans ha chiuso con 1.086.000 spettatori e il 5%). Su Rai3 PresaDiretta fa 1.058.000 spettatori pari a 5.4%. Su Rete4 The Water Diviner è stato visto da 652.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Atlantide Speciale – Anatomia di un Dittatore ha raggiunto il 2.4% con 454.000 spettatori. Su Tv8 Masterchef Italia ha preso 659.000 spettatori (3.6%), sul Nove Avamposti – Dispacci dal Confine arriva all’1.6% con 337.000 spettatori.

Ascolti tv, Setta-Timperi lancia Rai1 al 20,7%. Fialdini e 'Da Noi… a Ruota Libera' al 14%. Domenica In...

In access prime time su Canale 5 Paperissima Sprint convince 2.854.000 spettatori con uno share del 12.8%. In Daytime Mattina vola la coppia formata da Monica Setta e Tiberio Timperi con UnoMattina in Famiglia conquista il 17,6% (con 603.000) nella prima parte e vola al 20,7% (con 1.308.000) nella seconda. Nel Daytime Pomeriggio Rai1 con Domenica In di Mara Venier viene visto da 2.139.000 spettatori (13.9%) nella prima parte e 2.178.000 (17.2%) nella seconda. Bene 'Da Noi… a Ruota Libera' di Francesca Fialdini che segna il 14% con 1.733.000 spettatori. Domenica Live di Barbara D'Urso viene visto dal 13.8% con 1.694.000 spettatori e Domenica Live – L’Ultima Sorpresa fa il 12% con 1.525.000 spettatori. Nel preserale Reazione a catena su Rai1 al 22%, mentre Caduta libera su Canale5 al 14,5%.