Ascolti tv, il picco di Amadeus che fa sperare il Nove. Manca De Martino, ma Striscia la Notizia non accelera. I trend

Ascolti tv ieri 10 ottobre 2024: Chissà chi è di Amadeus sale a 750mila spettatori per il 3,4% di share

Segnali di crescita sul fronte Auditel per il game show di Amadeus nell'access prime time del Nove. Chissà chi è giovedì 10 ottobre risale a quota 750.000 spettatori con il 3.4% di share negli ascolti tv, tra l'altro con un picco che arriva a 1,1 milioni. La puntata del giorno prima aveva visto il game show di Warner Bros Discovery a 634.000 spettatori (3.1%).

Striscia la Notizia su Canale 5 arriva a 2.880.000 spettatori pari al 13% di share senza la concorrenza di Affari tuoi (il programma di Stefano De Martino era in pausa per la partita della nazionale poi pareggiata 2-2 dall'Italia con il Belgio con ottimi segnali da parte degli azzurri di Spalletti). Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 10 ottobre 2024 per le altre reti: TG2 Post con 597.000 spettatori (2.7%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.287.000 spettatori (6.3%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.073.000 spettatori (5.1%) e Un Posto al Sole con 1.566.000 spettatori (7%).

Ascolti tv, Del Debbio-Gruber: i numeri di 4 di Sera e Otto e Mezzo

Fronte talk show. 4 di Sera di Paolo Del Debbio su Rete 4 tocca quota 904.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 844.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte, Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7 convince 1.654.000 spettatori (7.5%).