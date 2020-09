Ascolti tv, nuovo day time di Rai 1. Torna il duo vincente Setta-Timperi

È un day time tutto nuovo di taglio rigorosamente giornalistico quello costruito e voluto fortemente dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta per la nuova stagione 2020/2021. A Uno Mattina feriale arrivano Marco Frittella e Monica Giandotti dal Tg3 mentre Serena Bortone ex Agorà conquista il pomeriggio di Rai 1 dalle 14.

A seguire Alberto Matano, grande giornalista e conduttore in solitaria della Vita in diretta. Coppia d'oro tutta giornalistica anche nel week end con Uno Mattina in famiglia versione festiva dove tornano, a partire da sabato 12, Tiberio Timperi e Monica Setta. Forti dell'eccezionale share della scorsa stagione (era stato il programma più visto nella rete ammiraglia) i due giornalisti, entrambi classe 64, lunga esperienza in TV e nella carta stampata, guideranno il format ogni sabato e domenica per tutto l'anno.

"Abbiamo in mente un preciso concetto di servizio pubblico come ben spiegato dal direttore Coletta - dice Monica Setta -. Informazione puntuale e rigorosa sui temi della stretta attualità a partire dal covid ma anche una sana leggerezza nell'intrattenimento intelligente. L'obiettivo è riunire nel divano ideale delle case degli italiani sia i nonni che i genitori fino ai nipoti. Parlare al vasto pubblico si può ma serve una forte empatia e una scelta di temi effettivamente degni di interesse generale".

A Uno mattina in famiglia, creatura del bravissimo Michele Guardi, Setta e Timperi possono contare su un team di autori davvero eccellente, dove spiccano il regista e autore Marco Aprea ed il capo progetto Giovanni taglialavoro. In arrivo molte novità a partire dall'addio alla trasmissione di Stefania Orlando che andrà al Grande Fratello vip su canale 5.

Restano invece Giovanni Ippoliti e Giovanni Terzi, colonne del gruppo molto apprezzati dal pubblico che ama particolarmente il professore Sabatini ed il colonnello Laurenzi. Tutti pronti per un'altra stagione al top con due giornalisti (Setta e Timperi) che hanno funzionato alla grande in tv. In bocca al lupo a Rai 1 . La scommessa di Coletta è già vinta almeno sulla carta. Squadra vincente e rigorosa degna del più autentico servizio pubblico