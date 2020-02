Ascolti Tv: Guaccero-Ruggeri sfidano Maria De Filippi, guerra all'ultimo share

Sabrina Ferilli , ospite di C'è Posta per te

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 15 febbraio 2020, in prima serata, vedono su Rai1 il ritorno di Una Storia da Cantare, sempre condotto dalla coppia formata da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, che si lanciano nella sfida a Maria De Filippi e al suo campione di audience C'è Posta per te in onda su Canale 5.

Maria ha in programma una puntata speciale con ospiti Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi ed Emma Marrone, per l’occasione accompagnata dal papà Rosario, mentre la coppia Guaccero-Ruggeri presenterà una puntata tutta dedicata ai cantautori che hanno calcato il palco dell'Ariston, sfruttando l'effetto Festival di Sanremo. Ospiti del programma musicale di Rai1: Bugo, Beppe Fiorello, Noemi, Patty Pravo, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Elio, Paola Turci, Sergio Cammariere, Renzo Arbore, Serena Rossi, Giuliano Palma, Giusy Buscemi, Maldestro, i Decibel, Funk Off , l’attore Stefano Fresi, Leo Gassmann, vincitore di Sanremo Giovani, ed Ermal Meta.

Chi vincerà la disfida del sabato sera e la guerra all'ultimo punto di share, Maria o Bianca ed Enrico? A domani l'ardua sentenza dell'Auditel.