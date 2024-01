Ascolti tv, Balivo fa peggio di Bortone. Rai1, persi quasi 2 mln di spettatori

La volta buona fa peggio di Oggi è un altro giorno. Con lo spostamento su Rai 3 di Bortone, Rai 1 perde quasi 2 mln di spettatori

Avrebbe dovuto portare una ventata di aria fresca, ma il risultato non è stato dei più brillanti. “La volta buona”, in onda su Rai 1 e condotto da Caterina Balivo, non è ancora riuscito a compiere il suo reale obbiettivo: far meglio di “Oggi è un altro giorno”, precedentemente condotto da Serena Bortone (spostata su Rai 3 proprio per fare spazio a Balivo).

Il programma, infatti, pensato per far fare il salto di qualità alla fascia pomeridiana della rete, sta ottenendo ascolti più bassi della trasmissione che è andato a sostituire. Provando a mettere a confronto i due programmi, prendendo in esame le puntate dal 22 al 26 gennaio de “La volta buona” e della stessa settimana (ma dell’anno precedente, quando ancora andava in onda) de “Oggi è un altro giorno”, si può notare una certa differenza.

La trasmissione condotta da Balivo, lunedì 22 gennaio, ha registrato il 14,1% di share per 1 milione e 402 mila spettatori. Guardando la Bortone, invece, il 23 gennaio 2022, “Oggi è un altro giorno” ha incollato allo schermo ben 1 milione e 897 mila telespettatori con il 16% di share. Quasi 500.000 spettatori in meno, una differenza non banale.

Proseguendo, martedì 23 gennaio “La volta buona” ha registrato 1.516.000 spettatori per il 14,2% di share. Risultato più basso degli 1,887 milioni registrati da Bortone il 24 gennaio 2022, con il 17,2% di share. Anche mercoledì 24 gennaio, Balivo non è riuscita a superare (ma neanche a raggiungere) il programma che è andato a sostituire. “La volta buona”, infatti, ha conquistato il 13% di share per 1,402 milioni di spettatori, contro il 16,8% di share e 1,893 milioni di spettatori raggiunti da “Oggi è un altro giorno” mercoledì 25 gennaio.

Passiamo a giovedì. Il 25 gennaio 2023, Balivo ha portato a casa il 14,6% di share per 1.506.000 spettatori. Un anno prima, sempre su Rai 1, il 26 gennaio 2022 Bortone portò a casa oltre 1,830 milioni di spettatori con il 16,9% di share. Come volevasi dimostrare, numeri ben più esaltanti del suo “erede”.

Infine, venerdì scorso, il 26 gennaio, “La volta buona” condotto da Caterina Balivo ha avuto un exploit arrivando al 15,3% di share per un totale di 1.589.000 telespettatori. Risultato, questa volta, più vicino a quello di Bortone che, giovedì 27 gennaio 2022, portò a casa 1 milione e 760 mila spettatori con il 15,8% di share.

Se volessimo fare la somma del bacino d'utenza totale raggiunto dagli ultimi cinque appuntamenti dei due programmi, "La volta buona" avrebbe accumulato 7 milioni e 464 mila spettatori. “Oggi è un altro giorno”, invece, mantenendo lo stesso criterio, un anno prima ne avrebbe raccolti 9 milioni e 270 mila. Si parlerebbe, dunque, di circa 1 milione e 806 mila spettatori in meno fluiti all'interno di Rai 1.

Insomma, una serie di risultati non all’altezza delle aspettative, soprattutto pensando al fatto che “La volta buona” sia nato proprio per alzare gli ascolti della Rete. Se stessimo paragonando il tutto a una partita di pallone saremmo 1-0 per Serena Bortone. Riuscirà Caterina Balivo a ribaltare il risultato? Non resta che rimanere sintonizzati.