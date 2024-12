Ascolti tv, Belve-Francesca Fagnani vola con la Total Audience. Mare Fuori, Le Iene e... I programmi che si impennano

Ascolti tv, Belve-Francesca Fagnani boom con la Total Audience. Mare Fuori e... I programmi che si impennano

Lunedì 30 dicembre parte la nuova era degli ascolti tv: arriva la total audience, un sistema di rilevamento dei programmi che per la prima volta fornisce un dato univoco sugli dati di un programma su tutte le piattaforme. Comprese quelle digitali. A gennaio e febbraio i trend saranno ancora probabilmente scorporati, da marzo il tradizionale dato Auditel di ogni programma sarà unico e vedrà accorpate fruizione tradizionale e digitale. Cambierà dunque la 'visione' del successo o insuccesso di un programma con l'aggiunta degli ascolti legati al mondo online.

Scorrendo i dati dell’Annuario 2024 del Certa, vediamo qualche programma che ha avuto un maggior beneficio con le visioni in streaming nella stagione 2023/2024 (periodo dal primo settembre al 31 maggio).

In primis c'è Mare Fuori, la serie tv Rai, diventata vero e proprio fenomeno proprio grazie a RaiPlay (dove le puntate vengono rilasciate in anteprima): +339% il suo ascolto incrementale grazie all'on demand.

Lo streaming in diretta è un cavallo di battaglia di un altro prodotto Rai, ossia Il Collegio. E grazie ad esso il trend in versione virtuale in versione Total Audience sarebbe di +54%

In casa viale Mazzini va forte anche il medical drama Doc - Nelle tue Mani con Luca Argentero che, non solo ha sempre segnato ascolti tv da vittoria in prime time, ma viene poi recuperato o comunque visto in streaming da un folto pubblico: +27%

Luca Argentero

E poi c'è Belve di Francesca Fagnani con il suo zoccolo duro su Rai2, ma che vive molto anche sullo streaming: +25% e addirittura batte pure Fiorello sulla quantità di tempo speso (450.1 minuti contro 429,4 minuti)

Un Professore? La fiction con Alessadro Gasmann non vola solo negli ascolti tv classici ma ha un +24% in streaming (dove ach'essa come altri prodotti ha i primi episodi rilasciati in anteprima).

E sempre Alessandro Gasmann vede i suoi 'Bastardi di Pizzofalcone' fare +18% con la fruizione 'online'.

In scia 'Le Indagini di Lolita Lobosco' con Luisa Ranieri: +15% piuttostoché Imma Tataranni - Sostituto procuratore (+13% per la fiction con Vanessa Scalera)

Da Rai a Mediaset. Ciao Darwin 9 di Paolo Bonolis aveva accusato un calo negli ascolti tv classici, recuperando però con il web (+19%).

Madre Natura Andreea Sasu e Paolo Bonolis a Ciao Darwin

A Cologno Monzese avevano festeggiato il boom di Viola come il Mare 2 - con Francesca Chillemi e Can Yaman - lanciato in anteprima sul web rispetto al piccolo schermo classico e forte di un +43%.

Buone performance per i programmi di Maria De Filippi, che aggiungono agli ascolti classici sempre da leader di fascia, anche un surplus online: Amici e Uomini e Donne con +9%.

Discorso simile per le fiction turche (Endless Love fa +9 e Terra Amara con +7%) o per Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni che macinano numeri anche on demand (+8%)