Ascolti tv: boom di share per Stefano Coletta, record stagionale per la Venier

Rai 1 da incorniciare ieri con la vittoria di Cenerentola in prime time de I soliti ignoti quasi al 22 per cento. Ma, ancora una volta, il fiore all'occhiello della rete diretta da Stefano Coletta è il day time.

Ascolti tv di domenica, day time

Vola infatti Uno mattina in famiglia condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi che ieri per l'ennesima volta si conferma con il 25.3 per cento il top share della domenica. Con oltre 2.100mila telespettatori, la trasmissione di Timperi e Setta realizza come quasi tutte le domeniche lo share più alto di tutta la giornata. Molto bene anche Domenica In: ha registrato nella prima parte 3.422.000, 17,86% e nella seconda 3.655.000, 20,18%. Mara Venier si conferma in ottima forma e tutti ormai sono certi ai piani alti di viale Mazzini che resterà alla guida dello storico contenitore di rai 1 anche il prossimo anno.

Ottime news anche per Francesca Fialdini. Da noi… a ruota libera ha registrato 3.366.000, 16,68%. La domenica di festa ha fatto bene pure alle altre reti.

Su Rai 2 Natale ad Angel Falls ha registrato 902.000 telespettatori, share 4,81%. Campionato di Basket Virtus Segafredo Bologna – Aix Armani Exchange Milano un netto di 466.000, 2,28%.

Su Rai 3 Kilimangiaro – Il grande viaggio ha registrato 1.084.000 telespettatori, share 5,98%; Kilimangiaro Una finestra sul mondo 1.822.000, 9,03%.

Su Canale 5 L’arca di Noè 3.092.000, 14,85%. Beautiful ha registrato 2.338.000 telespettatori, share 11,90%. Il film tv My First Miracle 1.690.000, 9,26%. Opera on Ice 1.393.000, 7,09%.

Su Italia 1 Il film La vera storia di Biancaneve ha registrato un netto di 892.000 telespettatori, 4,68%. Il film Un semplice desiderio un netto di 849.000, 4,67%. Friends 588.000, 3,04% e 636.000, 3,11%.

Su Rete 4 Slow Tour Padano ha registrato 567.000 telespettatori, 3,06% di share. Il film La legge del Signore un netto di 814.000, 4,20%.

Su La7 Il film L’ultimo Imperatore ha registrato 356.000 telespettatori, share 1,94%. Il film Glory – Uomini di gloria 347.000, 1,60%.

Ascolti tv seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 827.000 telespettatori, share 7,14%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva – Speciale Un anno di sport ha registrato 507.000 telespettatori, share 3,72%.

Su Rai 3 Mi hanno sputato nel milkshake ha registrato 216.000 telespettatori, share 3,15%.

Su Canale 5 Michael Bublè live at BBC ha registrato 777.000 telespettatori, share 6,97%.

Su Italia 1 Emozioni di sport ha registrato 496.000 telespettatori, share 2,98%.

Su Rete 4 Il film L’uomo che vide l’infinito ha registrato un netto di 264.000 telespettatori, share 3,97%.