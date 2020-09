Ascolti tv: boom per i "Seat Music Awards", oltre 4 milioni di telespettatori

Il ritorno della musica dal vivo in tv, in una stagione segnata dalla cancellazione dei grandi concerti, è stato apprezzato dalla platea tv. Il primo dei due appuntamenti con i Seat Music Awards 2020, trasmesso ieri in prima serata da Rai1, è stato di gran lunga il programma più seguito della serata con 4.094.000 telespettatori e uno share del 22.24%.

Al secondo posto, tra i programmi di prime time, il film-tv Il generale Dalla Chiesa su Canale 5, visto da 1.582.000 telespettatori, con il 9.69% di share. Al terzo posto, su Rai 2, The Good Doctor, con 1.477.000 telespettatori e il 7% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: il film Acts of violence su Italia 1 (1.148.000 telespettatori, share 5.71%), il film Capri - Revolution su Rai3 (797.000 telespettatori, share 3.94%), il film Qualcosa di cui...Sparlare su Rete4 (793.000 telespettatori, share 4.15%), Atlantide - D-Day Il giorno più lungo su La7 (521.000 telespettatori, share 2.6%), Avanposti - Dispacci dal Confine sul Nove (468.000 telespettatori, share 2.2%), il film Il codice Da Vinci su Tv8 (420.000 telespettatori, share 2.3%).