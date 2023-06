Ascolti tv, boom per Propaganda Live. Bufera sui funerali di Berlusconi. VIDEO

Ascolti TV, Propaganda Live finisce la stagione col botto (+2% di share) ma non mancano le critiche

Propaganda Live ha chiuso venerdì scorso la sua stagione in crescendo. Il programma di La7 condotto da Diego Bianchi è cresciuto in una settimana da 709mila spettatori per il 5,7% di share a 986mila spettatori e il 7,7% di share.

Gran parte della puntata è stata dedicata alla morte di Silvio Berlusconi, con monologhi riguardanti l'ex Cavaliere e un reportage del suo ultimo viaggio da Arcore fino al Duomo di Milano e ritorno. E' stata però una certa ironia su Berlusconi a scatenare le polemiche contro Zoro.