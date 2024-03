Ascolti tv, C’è Posta per Te vola al 28.7% e batte l'Eredità versione Sanremo

Ascolti tv sabato 16 marzo, il Prime time

Nella serata di ieri, sabato 16 marzo 2024, su Rai1 L’Eredità – Serata Sanremo, in onda dalle 21:44 alle 00:16, ha conquistato 2.472.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 l’ultimo appuntamento con C’è Posta per Te, dalle 21:35 alle 00:40, ha raccolto davanti al video 4.170.000 spettatori con uno share del 28.7% (La Buonanotte a 2.167.000 e il 32.3%). Il people show di Maria De Filippi chiude la ventisettesima edizione con una media del 30.15% di share, pari a 4.550.000 spettatori. Su Rai2 Le Indagini di Sister Boniface è la scelta di 448.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 la prima visione di Clifford – Il grande cane rosso ha radunato 808.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti coinvolge 391.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 Banana Joe totalizza un a.m. di 877.000 spettatori (5.1%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:42 alle 23:16, ha registrato 976.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 412.000 spettatori (2.2%) e 4 Hotel 252.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 470.000 spettatori con il 2.7%. Sul 20 Ferite mortali è seguito da 393.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 The Watcher è scelto da 287.000 spettatori (1.6%). Su Iris Zodiac interessa 320.000 spettatori pari al 2%. Su RaiPremium Califano raggiunge 143.000 spettatori e lo 0.8%. Su TopCrime Poirot raduna 336.000 spettatori (1.9%). Su SkySport la semifinale di tennis Sinner-Alcaraz di Indian Wells, dalle 21:30, registra un netto di 227.000 spettatori. Il match è stato sospeso causa pioggia e ripreso alle 00:50; dal ritorno in campo, fino alla parte rilevata fino alle 1:59, si registrano 307.000 spettatori (6.8%).

Ascolti tv, l'access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi registra 5.852.000 spettatori pari al 31%. Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.916.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 TG2 Post interessa 394.000 spettatori pari al 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.113.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 CheSarà… è la scelta di 611.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 666.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 559.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 620.000 spettatori pari al 3.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 423.000 spettatori (2.3%).