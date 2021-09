Ascolti TV, Cartabianca: il ritorno di Mauro Corona vale il 5% di share

Ascolti TV, a "Cartabianca" torna Mauro Corona e lo share supera il 5,5%. "Buoni o Cattivi" al 4,26% e "Fuori dal coro" il 5,3%

Rai 1 vince negli ascolti tv per il prime time con il film 'Morgane - Detective Geniale', visto nella prima parte da 4.251.000 telespettatori (19,35% di share) e nella seconda da 3.582.000 telespettatori (20,25% di share). Medaglia d'argento per 'Sotto il Sole di Riccione' sy Canale 5, che ha ottenuto 2.030.000 telespettatori e uno share del 10,49% di share. Al terzo posto troviamo La7 con i suoi 1.011.000 di telespettatori e uno share del 5,46%.

A seguire, su Rai3 '#Cartabianca', caratterizzato dal ritorno di Mauro Corona in trasmissione, è stata seguita da 997.000 telespettatori (share del 5,52%) mentre su Italia 1 'Buoni o Cattivi' ha registrato 813.000 telespettatori e il 4,26%. Su Rete4 'Fuori dal Coro' è stato visto da 809.000 telespettatori raggiungendo uno share del 5,33%. Su Rai2 invece il debutto di 'Vorrei Essere un Mago!' ha totalizzato 691.000 telespettatori e uno share del 3,93% di share. Chiudono gli ascolti tv del prime time Tv8 con 'The Undoing - Le Verità non Dette', che è stato visto da 342.000 telespettatori (1,8% di share) e Nove con 'Riddick' che ha ottenuto 375.000 telespettatori (1,9% di share).

Nell'access prime sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti il Ritorno' è stato visto da 4.502.000 telespettatori (share del 19,82) superando la concorrenza di Canale 5 che con 'Paperissima Sprint' ha raggiunto 3.159.000 telespettatori e uno share del 13,92%. Nella fascia preserale su Rai1 'Reazione a catena' ha totalizzato 4.257.000 telespettatori e il 25,87% di share mentre su Canale 5 'Caduta libera' è stata seguita da 2.460.000 telespettatori (share del 15.69%). Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 8.044.000 telespettatori e uno share del 36,11%, la seconda serata con 3.012.000 telespettatori e uno share del 31,31% e l'intera giornata con 3.158.000 telespettatori e uno share del 36,05%.