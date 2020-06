Ascolti tv, Che Dio ci aiuti batte Canale 5. Dritto e Rovescio all'8%

ASCOLTI TV, Che Dio ci Aiuti su Rai1 batte New Amsterdam di Canale 5 - DATI AUDITEL

Gli ascolti tv di giovedì 11 giugno vedono la vittoria di Rai1 con la replica di Che Dio ci Aiuti 5 che ha conquistato 2.552.000 spettatori e il 12.08% di share. Su Canale5 il nuovo appuntamento con New Amsterdam 2 arriva vicino e convince 2.227.000 spettatori con uno share del 10.39%.

ASCOLTI TV, DRITTO E ROVESCIO ALL'8% CON MATTEO RENZI - DATI AUDITEL

Il podio degli ascolti tv se lo contendono Italia 1 e Rete 4. Il film Din Don – Una parrocchia in due ha intrattenuto arriva a 1.419.000 spettatori (6.47%). Dritto e Rovescio supera l'8% di share. Per il talk show condotto da Paolo Del Debbio (ospite politico Matteo Renzi) 1.382.000 spettatori e l'8.03%. Battuto il docufilm di Rai2, lo speciale di Petrolio ('Senza Respiro' sulle storie di chi ha vissuto il coronavirus) fa 1.001.000 spettatori (4.29%). In scia arriva La7 che questa settimana non aveva Piazza Pulita (la stagione del programma di Formigli è terminata la scorsa settimana) e con Siamo tutti Alberto Sordi? prende 988.000 spettatori con il 4.29%.

ASCOLTI TV, CAMILA RAZNOVICH TORNA SUL RAI 3 CON 700MILA SPETTATORI. E RESTAURANT SWAP... - DATI AUDITEL

Su Rai3 la prima puntata della terza stagione di Ogni Cosa è Illuminata con Camila Raznovich ha incollato 701.000 spettatori con il 3.05%. Su Tv8 Segui l’onda arriva a 481.000 spettatori (2.08%). Il Nove con il debutto di Restaurant Swap – Cambio Ristorante con chef Gino D'acampo (star in Inghilterra) raggiunge 413.000 spettatori con l’1.7%. Il programma è andato in simulcast anche su Real Time, Food Netowrk e Dmax ottenendo complessivamente 994.000 spettatori e il 4,1%.