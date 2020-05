Ascolti tv, Che tempo che fa chiude col 9% stagionale. Tutti i numeri di Fabio Fazio

Con l’ultima puntata dagli ottimi ascolti tv, Che tempo che fa chiude la stagione – 33 puntate in onda su Rai2 - con un ascolto medio di oltre 2,3 milioni spettatori (2.330.000 ) e il 9% di share (8,86%), superando di 2 punti di share la media d’ascolto di Rai2 della domenica della scorsa stagione, nello stesso slot orario. (+1,9%).

Nella programmazione di prima serata, in valori assoluti, per ben 26 puntate Che tempo che fa è stato il terzo programma più visto della domenica sera, per 6 puntate è stato il secondo mentre nella puntata del 26/01 è stato il primo programma della serata. Con Che Tempo che fa, nello slot dalle 21.05 alle 23.00, la media d’ascolto di Rai2, alla domenica, raggiunge il suo miglior risultato settimanale in termini di share.

In termini qualitativi l’ascolto in share di Che tempo che fa, rispetto alla domenica di Rai 2 della scorsa stagione, raggiunge importanti livelli di crescita nelle fasce di età, nei livelli di istruzione e nelle categorie socio-economiche. Significativa la crescita di share sul target laureati (dove registra una media share del 15,78%, + 8,67% rispetto alle domeniche di Rai2 della scorsa stagione), la fascia socio-economica Alta (12,72%, +5,32%) e quella Medio-Alta (11,41%; + 4,15%). Crescita importante anche nel target dei diplomati (+2,27%), e per le fasce di età 15-24 (+3,13%), 25-34 (+2,74%) e +65 (+2,73%).

Che Tempo Che Fa lo scorso mese (aprile 2020) ha raggiunto il primo posto tra i programmi più attivi sui social (secondo la classifica Sensemakers).

#CTCF è stato per 32 volte su 33 puntate il programma più commentato della serata e per 30 volte su 33 il programma più commentato dell’intera giornata.

Da settembre il programma ha ottenuto quasi 19 milioni totali di interazioni complessive, risultando il programma Rai con più interazioni sulle proprie pagine con quasi 15 milioni di interazioni (dati Nielsen). Da settembre sulla pagina Facebook, che in questa stagione ha superato il traguardo del 1 milione di Mi Piace, ci sono state 272 milioni di visualizzazioni e 292 milioni di minuti spesi dagli utenti sui video pubblicati.

CHE TEMPO CHE FA, I 400 OSPITI DI FABIO FAZIO

Nelle 33 puntate di questa stagione Fabio Fazio ha intervistato 400 ospiti italiani e internazionali, molti in esclusiva tv. Fra questi: Michel Platini, John Travolta, Sting, il Premio Nobel per la Pace Denis Mukwege, Uma Thurman, i Premi Nobel per l’Economia Esther Duflo e Abhijit Banerjee, Ian McEwan, John Turturro, John Legend, Fanny Ardant, Kim Phuc, David Quammen, John Bercow, David Grossman, Sebastian Vettel e Charles Leclerc Binotto, Ron Howard con Nicoletta Mantovani, Mika, Carola Rackete, i tre figli di Dafne Caruana Galizia, Paola Deffendi e Claudio Regeni; eccellenze italiane come Liliana Segre, Renzo Piano, Riccardo Chailly, Fabiola Gianotti, Nicola Piovani, Roberto Saviano, Ennio Morricone, Andrea Bocelli, Piero Angela, Lina Wertmüller, Roberto Benigni e Matteo Garrone, Gabriele Salvatores, Roberto Bolle, Luca Parmitano; accanto a istituzioni ecclesiastiche come Sua Eminenza Cardinale Matteo Zuppi, l’Arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza Monsignor Mario Enrico Delpini e Sua Eccellenza Monsignore Nunzio Galantino, tanti rappresentanti del mondo della istituzioni, della politica, dello sport e della società, che in diretta spesso hanno annunciato provvedimenti e scelte in anteprima, come Giuseppe Conte, David Maria Sassoli, Roberto Fico e molti Ministri del Governo; eccellenze italiane del mondo dello sport, come Federica Pellegrini, Jannik Sinner, Alex Zanardi, Federica Brignone, Paolo Maldini, Fiona May, Antonio Conte; del cinema, come il vincitore dell’ultimo David di Donatello Pierfrancesco Favino o il vincitore dell’Orso d’Argento all’ultimo Festival di Berlino Elio Germano; icone ed eccellenze della tv come Raffaella Carrà, Maria De Filippi, Renzo Arbore, Vincenzo Mollica, Luca Zingaretti; ospiti musicali di spicco come Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Negramaro, Mahmood, Emma, Diodato, Elisa.

Inoltre, durante gli ultimi 3 mesi, per un servizio informativo sull’emergenza Coronavirus era presente in studio il virologo Roberto Burioni, con collegamenti con molti medici ed esperti e per l’aggiornamento dal mondo sono intervenuti i corrispondenti Rai dall’estero coordinati dal direttore di Rai News Antonio Di Bella.

ASCOLTI TV, CHE TEMPO CHE FA ALL'8,25% NELL'ULTIMA PUNTATA

Ottimi risultati anche per l’ultima puntata di domenica 24 maggio che supera i 2 milioni di spettatori (2.055.431) pari a uno share dell’8,25%, con un picco d’ascolto di oltre 2.700.000 spettatori (2.734.000) pari a quasi l’11% di share (10,60%); dati che fanno di Che tempo che fa il terzo programma della serata, in una puntata di informazione e servizio pubblico dedicata in gran parte all’emergenza Coronavirus. Bene anche la seconda parte del programma, dalle ore 23.00, che ha registrato l’8,45% di share e quasi 1 milione e mezzo di spettatori (1.478.135), con un picco d’ascolto di 1.714.000 spettatori e un picco di share del 10,99% di share. Con oltre 253mila interazioni sui social, Che tempo che fa si riconferma il programma più commentato della giornata e il programma Rai più commentato dell’intera settimana.