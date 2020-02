Ascolti Tv: Come Francesca Fialdini ha salvato la domenica pomeriggio di Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della domenica pomeriggio di Rai1 vedono una Francesca Fialdini in grandissima forma con il suo programma Da Noi... A Ruota Libera. L'anno scorso, quando la bionda conduttrice massese non era stata riconfermata al timone de La Vita in Diretta (che naviga attualmente in acque alquanto tempestose...) avevamo scritto che, senz'altro, non avrebbe tardato ad avere nuovi successi professionali.

E così è stato, anche se non era assolutamente facile. Francesca ha infatti ereditato quello che definiamo lo "slot della morte" per Rai1, ovvero quello relativo alla seconda parte del pomeriggio domenicale che, da anni, per l'Ammiraglia era un'autentica sciagura. Sciagura che Cristina Parodi, nella scorsa stagione, aveva ancor più esacerbato con il suo La prima volta. La Fialdini ha invece affrontato con coraggio la sfida (e con entusiasmo e umiltà quello che, a prima vista, poteva apparire un contentino o un ripiego) e ha portato quella fascia oraria al successo, insidiando pericolosamente ogni settimana la corazzata di Barbara D'Urso e del suo Pomeriggio Cinque, in onda sull'Ammiraglia del Biscione.

Qualcuno potrebbe dire che Francesca profitta dei fasti di Mara Venier, ma i dati dell'anno scorso smentiscono questa ricostruzione poiché Domenica In aveva altrettanto successo nella stagione 2018-2019 e La prima volta, in onda immediatamente dopo su Rai1, faceva crollare vertiginosamente la rete, che finiva costantemente strabattuta da Canale 5 e dalla D'Urso.

Ora che ha dimostrato di essere in grado di condurre egregiamente da sola un contenitore televisivo, per Francesca Fialdini si aprono nuovi orizzonti professionali. E visto il successo personale e la simpatia di cui gode fra il pubblico di Rai1, c'è chi giura che la conduzione di uno show di prima serata, a questo punto, sia dietro l'angolo.