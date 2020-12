Ascolti tv, Conte in prime time fa volare Tg1, Palombelli e Tg La7 di Mentana

Ascolti tv, Conte in prime time fa volare Tg1, Barbara Palombelli e Tg La7 di Mentana

Rai1 si è aggiudicata il prime time di venerdì 18 dicembre con l'edizione straordinaria del Tg1 per la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, vista da 5.776.000 telespettatori pari al 20,9% di share. Il discorso del presidente del Consiglio ha fatto volare anche Stasera Italia di Barbara Palobelli su Rete 4, trasmessa fino alle 22.26, che complessivamente raccoglie 2,140 milioni e il 7,8%. Stesso discorso per Enrico Mentana. La7 che con Tg La7 Speciale (dalle 21.21 alle 22.20) vola a 2.037.000 telespettatori e il 7,51% di share.

Ascolti tv, Lilli Gruber oltre 2,3 milioni 'aspettando Conte'

E sempre su La7, la puntata estesa di Otto e mezzo con Lilli Gruber aveva conquistato 2,357 milioni e l'8,6%.

Ascolti tv, The Voice Senior batte il Grande Fratello Vip 5

Tra gli altri programmi tv 'The Voice Senior' andato in onda su Rai1 dopo il discorso di Conte ha ottenuto 3.730.000 telespettatori e il 19,2%. 'Grande Fratello Vip 5' su Canale 5 arriva in scia con 3.379.000 telespettatori e il 18,72%.

Ascolti tv, I Migliori Fratelli di Crozza al 2,4%

Italia 1 con 'Freedom - Oltre il Confine' ha interessato 1.170.000 telespettatori pari al 5,54%, mentre su Rai3 'Qualunquemente' è stato visto da 1.070.000 telespettatori pari al 4,12% di share, e su Rai2 'Food Revolution - Il futuro del cibo' ha registrato 746.000 telespettatori e il 3,16%. Retequattro con 'Rischio totale' (dopo Stasera Italia) ha totalizzato 699.000 telespettatori e il 3,82% e su Nove 'I Migliori Fratelli di Crozza' ha ottenuto 621.000 telespettatori con il 2,41% di share. Propaganda Live Best su La7 ha registrato 452.000 spettatori con il 3.2%. Tv8 chiude la classifica degli ascolti del prime time con 'Nemiche amiche' visto da 320.000 telespettatori pari all'1,38%.