Ascolti Tv: Corrida batte Grande Fratello, bene Rete4 e La7 sul Coronavirus

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 21 febbraio 2020 vedono, in prima serata, Carlo Conti con la prima puntata della nuova stagione de La Corrida su Rai1 vincere la serata con 4.188.000 spettatori (19.7%), battendo su Canale5 Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo con la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 4 e i suoi 3.100.000 spettatori (18.5%). Su Rai2 il telefilm The Good Doctor 3 raduna 1.791.000 spettatori (7.4%), superando su Italia1 il film Renegades – Commando d’assalto con 1.085.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 La proprietà non è più un furto fa flop con 362.000 spettatori e l’1.6%. Su Rete4 Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sul Coronavirus fa riflettere 1.482.000 spettatori con l’8.1%, e fa bene anche Zoro su La7 con Propaganda Live che ha totalizzato 986.000 spettatori con uno share del 5.2%, informando sui contagi in Italia. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha divertito 513.000 spettatori (2.1%), mentre sul Nove il film La guerra dei mondi ha dato brividi a 267.000 spettatori con l’1.2% di share.