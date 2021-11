Ascolti tv, Crozza vola sul podio. dietro a The Voice Senior e.. Trend Auditel

Ascolti tv, The Voice Senior batte il Grande Fratello Vip

'The Voice Senior' su Rai1 è ripartito venerdì 26 novembre vincendo gli ascolti tv in prime time con 3.645.000 telespettatori con il 18,6% di share. Su Canale 5 il 'Grande Fratello Vip' ha registrato 2.915.000 telespettatori e il 19,3% (share più alto di Rai1 per la maggiore durata del programma). Il Gf Vip cresce rispetto alla scorsa settimana (2.717.000 spettatori pari al 17.7% di share) quando si era trovato contro il Torneo di Tale e Quale Show (4.056.000 spettatori pari al 21.1% di share).

Ascolti tv, Fratelli di Crozza sul podio davanti a Le Iene Show

Terzo gradino del podio per 'Fratelli di Crozza' che su Nove è stato visto da 1.169.000 telespettatori pari al 5,1% (stabile rispetto a sette giorni fa, 1.166.000 spettatori e 5.1%). Bene su Italia 1 'Le Iene Show' che totalizzano 1.007.000 telespettatori e il 6,2% di share (anche in questo caso più alto per la maggiore durata del programma) crescendo rispetto alla puntata del venerdì precedente (963.000 spettatori, 5.8%), mentre Retequattro con 'Quarto Grado' ha interessato 905.000 telespettatori con il 5,2%.

Ascolti tv, Propaganda Live sfiora quota 800mila

Su Rai2 'The Good Doctor' ha conquistato 1.141.000 telespettatori con il 4,8% e, a seguire, 'The Resident' 789.000 con il 4% di share. La7 con 'Propaganda Live' ha registrato 792.000 telespettatori e il 4,7% (in crescita sulla scorsa settimana: 747.000 spettatori con uno share del 4.6%) mentre su Rai3 'Afghanistan: 20 anni dopo' è stato seguito da 682.000 telespettatori pari al 3,2% di share. Tv8 infine chiude la classifica del prime time di ieri con 'Petra' visto da 298.000 telespettatori pari all'1,7%.

L'access prime time vede il dominio di Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il ritorno' che ha ottenuto 5.067.000 telespettatori e il 21,56% di share, contro il 16,13% e i 3.801.000 telespettatori di 'Striscia la notizia' su Canale 5. Anche nel preserale 'L'Eredità' ha battuto 'Caduta libera!'. Il programma di Rai1 ha totalizzato infatti 4.500.000 telespettatori e il 23,54% mentre quello di Canale 5 ne ha conquistati 3.274.000 pari al 17,69% di share.