Ascolti tv: Crozza torna e mette il turbo al Nove. Gruber super. E Mentana...

Ascolti tv, Il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip 5 salgono

Il Cantante Mascherato su Rai 1 (in onda dalle 21.41 alle 24.16) ha conquistato 3.743.000 spettatori con il 17.4% di share negli ascolti tv del prime time di venerdì 19 gennaio (in crescita sulla puntata precedente: 3.441.000 spettatori pari al 15.5%). Su Canale 5 il Grande Fratello Vip 5 (in onda dalle 21.48 alle 25.05) è piaciuto a 3.491.000 spettatori con il 19% di share (sale su sette giorni fa: 3.264.000 spettatori pari al 17.7% di share).

Ascolti tv: Crozza torna e mette il turbo al Nove con Fratelli di Crozza. Zoro, Nuzzi e Giacobbo in calo

Maurizio Crozza torna e il Nove mette il turbo negli ascolti tv: Fratelli di Crozza conquista 1.489.000 spettatori (5.7%). Su La7 Propaganda Live di Zoro fa 1.100.000 spettatori con uno share del 5.7% (1.219.000 spettatori con uno share del 6.4% la scorsa settimana), mentre su Italia 1 Roberto Giacobbo con Freedom – Oltre il Confine chiude a 1.013.000 spettatori e il 5.1% (1.144.000 spettatori con il 5.4% sette giorni fa). Su Rete4 Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi piace a 1.208.000 spettatori con il 6.1% di share e scende rispetto a venerdì 12 febbraio (1.305.000 spettatori con il 6.5% di share).

Ascolti tv, Titolo V sotto al 2,5%

Su Rai3 Titolo V arriva a 516.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%. Il programma di Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti cala rispetto alla scorsa settimana: 44.000 spettatori con il 2.8%.

Tra gli altri programmi tv, Rai2 The Good Doctor arriva a 1.455.000 spettatori pari al 5.4% di share poi scende con The Residence (1.043.000 spettatori con il 4.7% di share). Su TV8 Spider-Man 2 prende il 2.1% con 495.000 spettatori.

Ascolti tv, Lilli Gruber al 9%

In access prime time molto bene Lilli Gruber: Otto e Mezzo porta su LA7 2.452.000 spettatori (9.2%). Lontana Barbara Palombelli su Rete4 con Stasera Italia che viene visto da 1.400.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 1.204.000 (4.5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post fa il 3.8% con 1.026.000 spettatori.

Ascolti tv: Tg1, Tg5, Tg2 e Tg La7 in calo

Tra i telegiornali, il Tg1 di Carboni sotto ai 6 milioni alle 20 (5.780.000, 24.1%), il Tg5 di Mimun addirittura non arriva a quota 4,5 milioni (4.419.000, 18.2%). E il Tg La7 di Enrico Mentana non tocca il milione e mezzo (1.457.000, 6%). Lontano dai 2 milioni il Tg2 delle 20,30 di Gennaro Sangiuliano (1.583.000, 6.1%)