Ascolti tv, D'Urso vola con il Live. Uno Mattina in famiglia corre fortissimo

È stata la domenica dei grandi ritorni nei palinsesti Rai e Mediaset con Domenica In, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Su Rai 1 la prima puntata di Domenica In, con Mara Venier, ha raccolto di fronte alla tv 2.247.000 spettatori e uno share del 14.58% (prima parte in onda dalle 14 alle 14.55) e 1.940.000 spettatori pari ad uno share del 13.75% (seconda parte in onda dalle 15.02 alle 17.04). I Saluti di Mara dalle 17.08 alle 17.10 hanno conquistato 1.642.000 con uno share del 12.17%.

Su Canale 5, invece, Daydreamer – Le Ali del Sogno ha totalizzato uno share del 12.9% con 1.760.000 spettatori. Domenica Live, invece, ha conquistato 1.465.000 spettatori con il 12.17% di share. In access prime time è ripartito Amadeus con I Soliti Ignoti, portando di fronte alla tv 4.004.000 spettatori con il 19.05% di share.

Nella prima serata di domenica 13 settembre uno dei capolavori di Gabriele Muccino, A Casa Tutti Bene in onda su Rai1, ha conquistato 2.766.000 spettatori pari al 14.53% di share. La prima puntata della stagione di Live – Non è la d’Urso, invece è partita con 2.022.000 spettatori pari al 14.53% di share.

Da segnalare nel day time di Rai 1 l'ottimo risultato di share di Uno mattina in famiglia. Tiberio Timperi e Monica Setta hanno portato a casa il 21.13 conquistando uno degli share più alti della giornata.