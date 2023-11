Ascolti tv, De Martino-Setta accendono la notte di Rai 2

Ascolti tv, partenza positiva per "Bar Stella". Vola anche Monica Setta con "Generazione Z"

Ottimo risultato in seconda serata su Rai 2 per la partenza di “Bar stella” condotto da Stefano De Martino: nella sera di Halloween, martedì 31 ottobre, totalizza il 7,1%. A seguire, malgrado la notte fonda, Monica Setta vola al 5,1% con 155mila spettatori per la quinta puntata di “Generazione Z”. Premiate dal pubblico le esclusive sul caso di Davide Ferreiro, il ventenne in coma a Bologna per una aggressione a causa di una ragazza. Presenti in studio dalla Setta anche Massimiliano Ossini, Vira Carbone e la protagonista della serie Sky del momento, “Un'estate fa”, Antonia Fotaras, classe 99, rivelazione del cinema under 26.