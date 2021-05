Ascolti tv: Del Debbio batte Formigli. Gruber ancora sotto il 7%

L’ultima puntata della fiction Buongiorno, Mamma! con Raoul Bova in onda su Canale 5 vince gli ascolti tv della prima serata di giovedì 27 maggio conquistando 3.855.000 spettatori pari al 19.5% di share. Il secondo posto è andato a Ulisse – Il Piacere della Scoperta con Alberto Angelo che ha appassionato 421.000 spettatori pari al 15.9%. Su Rai2 il play off di Serie B Venezia-Cittadella ha interessato 1.093.000 spettatori pari al 4.7% di share (Novantesimo Minuto Speciale nel pre e post gara: 799.000 – 3.5%). Su Italia 1 Una notte da leoni ha intrattenuto 1.273.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.356.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%.

Ascolti tv, Del Debbio (5,4%) batte Formigli (5%)

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 970.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 887.000 spettatori con uno share del 5%. Su Tv8 I Delitti del BarLume segna 496.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Sei Giorni, Sette Notti ha raccolto 455 .000 spettatori con il 2%. Su Rai4 il ritorno di MacGyver, con la quarta stagione in prima visione assoluta, registra 369.000 spettatori con l’1.7%. Su Iris L’Eliminatore – Eraser raccoglie 561.000 spettatori con il 2.4%. Su La7D la Pallavolo Femminile raccoglie 99.000 spettatori con lo 0.4%. Su Real Time L’Atelier delle Meraviglie ha ottenuto 221.000 spettatori con lo 0.9%. Su Sky Uno la reunion di Friends ha appassionato 117.000 spettatori con lo 0.5%.

Ascolti tv access prime time di giovedì 27 maggio

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.015.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.000.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Italia1 CSI ha registrato 995.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.060.000 spettatori con il 5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.665.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.213.000 individui all’ascolto (5.5%), nella prima parte, e 1.095.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.517.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 390.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 414.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti tv preserale di giovedì 27 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.576.000 spettatori (21.5%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.011.000 spettatori (25.4%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.549.000 spettatori (13.3%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.299.000 spettatori (15%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 543.000 spettatori (3.9%), NCIS Los Angeles segna 900.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 356.000 spettatori con il 2.6%. CSI Miami ha ottenuto 488.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.623.000 spettatori con il 15.3%. Blob segna 978.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 830.000 individui all’ascolto (4.5%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 85.000 spettatori (share dello 0.6%). Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 208.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti tv seconda serata di giovedì 27 maggio

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 727.000 spettatori con il 9.2% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 928.000 spettatori pari ad uno share del 12%. Su Rai2 Il Mythonauta segna 201.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai 3 Sopravvissute segna 1.031.000 spettatori con il 6.4%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 454.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 Venus Club è visto da 413.000 spettatori (3.8%). Su Rete 4 Sedotti e Bidonati è stato scelto da 188.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Real Time Piedi al Limite segna 302.000 spettatori (2.2%) e 327.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio.