Ascolti tv, Del Debbio batte Formigli. Gruber stacca Palombelli e Moreno

Nel complesso, le reti Rai hanno vinto il prime time con 7.802.000 telespettatori e uno share del 33,04% e l'intera giornata con 3.248.000 telespettatori e uno share del 34,16. Le reti Mediaset si sono invece aggiudicate la seconda serata con 3.526.000 telespettatori e uno share del 32,99% di share.

Ascolti tv ieri sera in prime time

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la nuova puntata della fiction 'Fino all'Ultimo Battito', vista da 4.177.000 telespettatori pari al 20,6%. Secondo gradino del podio per Canale5 con 'Fast & Furious - Hobbs e Shaw' che ha ottenuto 1.916.000 telespettatori (share del 10,8%).

Terzo posto, in termini di telespettatori, per Tv8 con la partita di Europa League Napoli-Legia Varsavia che è stata seguita da 1.152.000 spettatori (5% di share). Fuori dal podio, su Rete4 'Dritto e Rovescio' ha totalizzato 1.058.000 telespettatori e il 6,37% di share mentre su La7 'PiazzaPulita' ha ottenuto 1.013.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6,1 %.

Su Italia 1 'Chiedimi se sono felice' ha interessato 914.000 telespettatori (4,21% di share) mentre su Rai3 l'ultima puntata di 'Lui è Peggio di Me' ha ottenuto 852.000 telespettatori e uno share del 4%. Su Rai2 'Marta - Il Delitto della Sapienza' è stato visto da 589.000 telespettatori (share del 2,7% di share).

Chiude gli ascolti del prime time Nove con il programma 'Il Contadino Cerca Moglie', visto da 459.000 spettatori con il 2%.

Ascolti tv ieri sera access prime time

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti ignoti - il ritorno' ha ottenuto 4.863.000 telespettatori e uno share del 20,1% superando la concorrenza di 'Striscia La Notizia' che su Canale 5 si è fermata a 3.678.000 telespettatori (share del 15,21%).

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 847.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.152.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.323.000 spettatori (5.8%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.693.000 spettatori (7%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.039.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 838.000 spettatori (3.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.658.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Uefa Europa League ha ottenuto 328.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove una replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 357.000 spettatori con l’1.5%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 391.000 spettatori e l’1.7%.

Ascolti tv ieri preserale

Nella fascia preserale su Rai1 'L'Eredità' è stata vista da 4.301.000 telespettatori (share del 23%) mentre su 'Caduta libera' ha raggiunto 3.464.000 telespettatori e uno share del 10,19%.

Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 265.000 spettatori (1.6%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 686.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 517.000 spettatori con il 3.2%.

CSI ha ottenuto 610.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.672.000 spettatori con il 13.7%. Blob segna 1.158.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 865.000 individui all’ascolto (4%).

Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 159.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 183.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 255.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 174.000 spettatori con lo 0.9%.