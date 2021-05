Ascolti tv: DiMartedì batte Fuori dal Coro e CartaBianca, Vespa sfiora il 13%

Il Commissario Montalbano – La Luna di Carta ha vinto la prima serata di martedì 25 maggio 2021. La fiction su Rai1 ha appassionato 4.659.000 spettatori pari al 22.1%. Su Canale 5 – dalle 20.48 alle 23.33 – per la prima volta su una rete Mediaset La Partita del Cuore ha registrato un flop: 2.197.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 il ritorno di Game of Games, con Simona Ventura, ha interessato 609.000 spettatori pari al 2.7% di share. Mentre su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.689.000 spettatori con il 10.1%.

Ascolti tv: DiMartedì batte Fuori dal Coro e CartaBianca

Tra i programmi di approfondimento della serata di martedì 25 maggio Su Rai3 CartaBianca di Bianca Berlinguer ha raccolto davanti al video 903.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro di Mario Giordano totalizza un a.m. di 995.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 DiMartedì di Marcello Floris ha registrato 1.295.000 spettatori con uno share del 6.2%.

Ascolti tv preserale: L'Eredità sale, le repliche di Caduta Libera scendono

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.636.000 spettatori (22.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.946.000 spettatori (25.1%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.677.000 spettatori (14.5%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.350.000 spettatori (15.5%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 505.000 spettatori (3.6%), NCIS Los Angeles segna 947.000 spettatori (4.9%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 447.000 spettatori con il 3.3%. CSI ha ottenuto 478.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.617.000 spettatori con il 15.4%. Blob segna 949.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 763.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 96.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 236.000 spettatori con l’1.3%. Su La7d – dalle 19 alle 21.41 – la Pallavolo Femminile raccoglie 100.000 spettatori pari allo 0.5%.

Ascolti tv access prime time: Palombelli sotto il 5%, Lilli Gruber al 7,4%

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.143.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.272.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 849.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.236.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.106.000 spettatori con il 5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.739.000 spettatori con il 7.2%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.071.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.061.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.775.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 433.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 439.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti tv seconda serata: Bruno Vespa vola e sfiora il 13% di share

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.043.000 spettatori con il 12.8% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 336.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. A seguire il TG5 Notte segna 199.000 spettatori e il 2.7%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 310.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 488.000 spettatori con il 6.3%. Su Italia1 APB è visto da 461.000 spettatori (10.2%) e 258.000 spettatori (7.7%). Su Rete 4 Messaggio per Uccidere è stato scelto da 197.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Real Time una replica di Primo Appuntamento raccoglie 457.000 spettatori con il 2.9%.