Ascolti Tv, 'Dritto e rovescio' batte Formigli. Trionfo di Argentero su Rai1

ASCOLTI TV, DOC DI ARGENTERO STRAVINCE ANCORA

Oltre un quarto del pubblico televisivo italiano ha voluto rendere omaggio 'da remoto' a Gigi Proietti. La lunga diretta, a cura del Tg1, dei funerali del grande attore scomparso all'alba di lunedì è stata seguita su Rai1 dalle 9.40 alle 13.26 da una media di 2.667.000 spettatori pari al 27,3% dell'intera platea televisiva sintonizzata.

Nella prima serata nuovo trionfo, sempre su Rai1, per la fiction 'Doc - Nelle Tue Mani' vista da 7.667.000 spettatori con il 28.3% di share (sette giorni fa, 28,33% e 7,529 milioni). Al secondo posto, su Canale 5 'Chi Vuol Esser Milionario?', con 1.812.000 spettatori e l'8.9% di share.

ASCOLTI TV, LE IENE SHOW SUL PODIO. MILAN VINCE SOLO CON L'AUDITEL

Terzo piazzamento, su Italia 1, per 'Le Iene Show', con 1.785.000 spettatori e il 9.9% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: la partita di Europa League Milan-Lille su Tv8 (1.754.000 spettatori, share 6.5%).

ASCOLTI TV, DRITTO E ROVESCIO BATTE PIAZZAPULITA

'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.181.000 spettatori, share 6.2%), 'Piazzapulita' su La7 (1.161.000 spettatori, share 5.1%), 'Fbi' e il doppio episodio di '911' su Rai2 (rispettivamente, 848.000 spettatori, share 3%, e 701.000 spettatori, share 3.3%), 'Speciale Mezz'ora in più - Il Mondo che verrà' su Rai3 (759.000 spettatori, share 3.4%), 'Cambio Moglie' sul Nove (405.000 spettatori, share 1.5%).

ASCOLTI TV, OTTO E MEZZO BATTE STASERA ITALIA

In access prime time, nuova vittoria di 'Soliti Ignoti' su Rai1, con 5.564.000 spettatori e il 19.7%. Mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha registrato 3.968.000 spettatori e il 14% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha convinto 1.384.000 persone all’(5%), nella prima parte, e 1.227.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo è piaciuto a 2.040.000 spettatori (7.2%). Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità' che ha ottenuto 4.815.000 spettatori e il 21.5% di share. Mentre su Canale 5 'Caduta Libera' ha registrato 3.959.000 spettatori e il 18.1% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset in prima serata e nelle 24 ore mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata