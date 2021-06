Ascolti tv, Euro-gol per l'Italia di Mancini: festeggiano Rai1 e Sky e anche..

Euro 2020 va subito in gol, ascolti tv: quasi 13 milioni spettatori per Italia-Turchia. Il 3-0 degli azzurri (con Immobile che a fine match ha svelato un retroscena sulla sua esultanza) di Mancini conquista il 50,7% di share. Vola Rai1, molto bene anche Sky.

Ascolti tv, Euro-gol per l'Italia di Mancini: festeggiano Rai1 e Sky

Oltre la metà degli italiani che ieri sera hanno acceso la tv si sono sintonizzati sulla partita Italia - Turchia che ha inaugurato Euro 2020. La partita, con la vittoria degli Azzurri per 3-0, ha infatti ottenuto solo su Rai1 il 50,7% di share e ben 12.749.000 telespettatori. Numeri a cui andrebbero aggiunti coloro che hanno seguito la partita su RaiPlay con il commento dei The Jackal e dei loro ospiti. Su SkySport Turchia-Italia è vista da 1.508.000 spettatori (6%).

Ascolti tv, Italia-Turchia boom su Raiplay

La diretta della partita Turchia - Italia, che ha inaugurato il torneo, ha totalizzato più di un milione di visualizzazioni coinvolgendo una platea di oltre 800 mila spettatori, con un picco superiore ai 270 mila utenti collegati contemporaneamente sulla diretta di Rai 1. Una platea consistente e molto giovane, costituita da under 35 nel 40% dei casi, quota che sale al 60% includendo gli under 45. I risultati certificano una crescita molto rilevante sia rispetto a Francia - Romania (+480%), partita inaugurale di Euro 2016, che a Belgio - Italia (+116%), esordio Azzurro di quell'edizione.

Ascolti tv, Quarto Grado – Le Storie al secondo posto dietro a Italia-Turchia

Al secondo posto tra gli ascolti della prima serata di venerdì Quarto Grado – Le Storie su Rete4, con 1.572.000 spettatori e l'8.7% di share. Terzo piazzamento per 'Una folle passione' su Canale 5, con 1.166.000 spettatori e il 5.5% di share.

Ascolti tv, Crozza e Zoro in replica all'1,5%

A seguire, tra gli altri risultati del prime time: 'Sissi - Destino di un'imperatrice' su Rai3 (891.000 spettatori, share 3.6%), 'Stai lontana da mia figlia' su Rai2 (753.000 spettatori, share 3%), 'Mamma ho preso il morbillo' su Italia 1 (702.000 spettatori, share 3%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (360.000 spettatori, share 1.5%), 'Propaganda Live - Best Of' su La7 (286.000 spettatori, share 1.5%), 'Italia's Got Talent - Best Of' su Tv8 (241.000 spettatori, share 1%).