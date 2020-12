Ascolti tv, Fazio batte la D'Urso. Giletti vicino al 7%. Male Myrta Merlino

Ascolti tv, Brave Ragazze lancia Rai1

Brave ragazze vince gli ascolti tv del prime time di domenica 13 dicembre. La commedia di Michela Andreozzi porta Rai1 a 3 milioni 554 mila spettatori con il 15.35% di share.

Ascolti tv, Fazio batte Barbara D'Urso

Live - Non e' la D'Urso su Canale 5 ha raccolto 2 milioni 234 mila con il 13.80% (lieve calo su sette giorni fa: 2,320 milioni e 13,5%) mentre su Rai3 Che tempo che fa di Fabio Fazio è piaciuto a 2 milioni 544 mila telespettatori con il 9.85% in leggera crescita sulla scorsa settimana, 2,490 milioni e 9,2%). Il film Batman Begins finisce al quarto posto: Italia1 6,69% e 1,505 milioni. In top-5 la serie tv N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 con il 5,02% e 1,341 milioni.

Ascolti tv, Giletti vicino al 7%

Su La7 Non e' l'Arena convince 1 milione 540 mila con il 5.89% nella prima parte e 988 mila con il 6.77% nella seconda. Chiudono la classifica Rete4 con Una Famiglia Perfetta (533.000 spettatori con il 2.4%), Tv8 e I Delitti del BarLume – Un Due Tre Stella (443.000 spettatori con l’1.8% di share) e il Nove che manda in onda Fuga dal Natale (353.000 spettatori, 1.6%).

Ascolti tv, Soliti ignoti battono Paperissima Sprint

Nell'access prime time Soliti ignoti - Il ritorno vince su Rai1 con 4 milioni 790 mila spettatori e il 17.92%,davanti ai 3 milioni 318 mila con il 12.41% di Paperissima Sprint su Canale 5. Rete 4 con Stasera Italia Weekend piace a 1 milione 97 mila con il 4.16% nella prima parte e 1 milione 146 mila con il 4.28% nella seconda. Nel preserale, L'eredita' weekend porta la vittoria a Rai1 con 3 milioni 225 mila spettatori pari al 15.58% nella Sfida dei 7 e 4 milioni 656 mila con il 19.82% nel gioco finale. Su Canale 5 la replica di Caduta libera! Il weekend - Inizia la Sfida è stata vista da 2 milioni 380 mila con l'11.70%, mentre Caduta libera ha fatto 3 milioni 463 mila con il 15.01%.

Ascolti tv, Tg1 stacca il Tg5

Il Tg1 delle 20 di Giuseppe Carboni vince la corsa dei telegiornali con 6 milioni 170 mila spettatori con il 24.2%, Staccato il Tg5 di Clemente Mimun che alla stessa ora viene seguito da 4 milioni 887 mila con il 19%, Il Tg2 delle 20.30 diretto da Gennaro Sangiuliano si piazza sul podio con 1.749.000 (6.6%), mentre il TgLa7 di Mentana fa 1 milione 52 mila con il 4.1%.

Ascolti tv, Lucia Annunziata al 7%. Myrta Merlino sotto al 2%. Vola TV8 con la F1

Nel pomeriggio Rai1 con Domenica in ha ottenuto una media di 2 milioni 966 mila spettatori con il 15.85%, mentre su Canale 5 Domenica Live è stata vista da 2 milioni 603 mila con il 14.19%. La sfida dell'informazione nel pomeriggio è vinta da Lucia Annnunziata. Mezz’ora in Più su Rai3 fa 1.222.000 spettatori con il 7% mentre Mezz’ora in Più – Il Mondo che Verrà raggiunge 903.000 spettatori con il 5.5%. La7 con L’Aria di Domenica invece guadagna 332.000 spettatori (share dell’1.8%), nella prima parte, e 258.000 spettatori pari all’1.5%, nella seconda parte. Nella fascia vola TV8, con la diretta dell'ultimo Gran Premio di Formula 1 della stagione che tocca i 1.305.000 spettatori con il 7.3%.

Ascolti tv, Setta-Timperi sfiorano il 23,5%

Ne daytime mattina, Rai1 stravince come sempre con Uno Mattina in Famiglia. Il programma di Monica Setta e Tiberio Timperi fa il 18,1% nella prima parte (658.000 spettatori) e sale al 23,4% nella seconda (1.730.000 spettatori) con il 23.4% nella seconda parte. E nella parte dedicata a Telethon ottiene il 19,1% (1.692.000).