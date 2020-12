Ascolti tv, Fazio chiude il 2020 a 2,5 milioni. Giletti cala. E Lucia Annunziata...

Ascolti tv, Antonella Clerici vince con la finale di The Voice Senior

La finale di The Voice Senior presentata da Antonella Clerici vince il prime time degli ascolti tv di domenica 13 dicembre 2020 conquistando su Rai1 3.670.000 spettatori con il 18.2% di share.

Ascolti tv, Che Tempo che Fa di Fabio Fazio chiude il 2020 a 2,5 milioni. Cala la D'Urso

Fabio Fazio chiude il 2020 con 2.510.000 spettatori su Rai3: Che Tempo che Fa fa il 9.6% e tiene numeri in linea con la scorsa settimana (2.544.000 spettatori e 9.9%). Su Canale 5 Non è la D’Urso viene vista da 1.927.000 spettatori pari all’11.8% di share (in calo su sette giorni fa, 2.234.000 spettatori con il 13.8%).

Ascolti tv, Non è 'Arena di Gilette scende

Cala Non è L’Arena. Il programma di Massimo Giletti porta a LA7 1.381.000 spettatori con il 5.3%, nella prima parte (in onda dalle 20.38 alle 22.55) e 755.000 spettatori con il 5.4% nella seconda (dalle 23.01 alle 0.57). La scorsa settimana aveva totalizzato 1.541.000 spettatori con il 5.9% (dalle 22.44 alle 0.57) e 989.000 spettatori con il 6.8%.

Ascolti tv, Lazio-Napoli sopra il 5% su Sky

Gli altri programmi del prime time. Rai2 NCIS Los Angeles tiene 1.398.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Il Cavaliere Oscuro piace a 1.278.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rete4 Pinocchio di Roberto Benigni arriva a 651.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Tv8 I Delitti del BarLume – La battaglia navale è stato seguito da 555.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Babbo Natale Non Viene da Nord piace a 322.000 spettatori (1.4%). Sui canali Sky Sport Lazio-Napoli fa 1.399.000 spettatori con il 5.3%.

Ascolti tv, Uno Mattina in Famiglia sfiora il 23%

Nel daytime mattina vola Rai1 con Uno Mattina in Famiglia: il programma di Monica Setta e Tiberio Timperi fa il 16,4% nella prima parte (622.000 spettatori) e vola al 22,8% nella seconda (1.781.000 spettatori).

Ascolti tv, Lucia Annunziata sopra al 9%

Nel daytime pomeriggio, la sfida dell'informazione viene vinta da Rai3. Mezz’ora in Più di Lucia Annunziata è stato seguito da 1.594.000 spettatori con il 9.1% (sale rispetto a domenica scorsa: 1.222.000 spettatori con il 7%) e Mezz’ora in Più – Il Mondo che Verrà viene visto da 1.216.000 spettatori pari al 7.3% (sette giorni fa: 903.000 spettatori con il 5.5%).

Ascolti tv, Myrta Merlino cresce su La7

Cresce su La7 L’Aria di Domenica con Myrta Merlino che ottiene 511.000 spettatori (share del 2.9%), nella prima parte (in onda dalle 14.14 alle 15.42) e 498.000 spettatori (3%), nella seconda parte (in onda dalle 15.49 alle 16.30). La scorsa settimana era stato visto da 332.000 spettatori con l'1.8%, nella prima parte e 258.000 spettatori con l’1.5%, nella seconda.

Ascolti tv, l'Eredità oltre 5 milioni con la vittoria di Massimo Cannoletta

Nel preserale, la vittoria di Massimo Cannoletta (che arriva a da 280mila euro) a L’Eredità su Rai1 è stata seguita da di 5.093.000 spettatori (21.8%). Canale 5 con Caduta Libera tiene 3.409.000 spettatori (14.8%).