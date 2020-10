Ascolti tv, Fazio mette ko Giletti. Barbara d'Urso arretra. Vince L'Allieva

ASCOLTI TV, 'L'ALLIEVA' VINCE LA SERATA CON OLTRE 4 MLN E MEZZO

'L'Allieva 3' ha conquistato gli Ascolti della prima serata di ieri. La fiction di Rai1 ha ottenuto infatti 4.641.000 telespettatori e il 18,6% nel primo episodio, e 4.373.000 e il 22,38% nel secondo. Domenica scorsa la fiction con Alessandra Mastronardi aveva conquistato il 21,2% e 4,6 milioni.

ASCOLTI TV, FABIO FAZIO CONTINUA A VOLARE. BARBARA D'URSO ARRETRA

Segue per numero di telespettatori c'è 'Che Tempo Che Fa' di Rai3, visto da 2.905.000 telespettatori con l'11,47% di share (stabile su sette giorni fa: 11,36% e 2,984 milioni), mentre su Canale 5 'Live - Non è la D'Urso' ne ha totalizzati 1.854.000 pari al 12,28% (in calo sulla scorsa settimana. 14,50% e 2,275 milioni).

ASCOLTI TV, NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI AL 5,5%

Appena fuori dal podio La7 con 'Non è l'Arena' che ha registrato il 5,51% con 1.450.000 telespettatori nella prima parte e il 6,48% con 1.009.000 nella seconda. Su Rai2 'N.C.I.S. Los Angeles' ha conquistato 1.245.000 telespettatori con il 4,73% e, a seguire, 'N.C.I.S. New Orleans' ne ha interessati 944.000 pari al 3,91% di share. Su Italia 1 'X-Men: L'inizio' ha ottenuto 1.055.000 telespettatori con il 4,72% mentre Retequattro con 'The Town' ha intrattenuto 580.000 telespettatori con il 2,82% di share. 'Masterchef Italia' su Tv8 è stato seguito da 547.000 telespettatori pari al 2,71% mentre Nove chiude la classifica degli Ascolti del prime time di ieri con 'Salvinology: Tutti i volti di Matteo' che ha totalizzato 154.000 telespettatori pari allo 0,6% di share.

ASCOLTI TV, ACCESS PRIME TIME: RAI 1 VINCE SU STRISCIA

Nell'access prime time 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' di Rai1 ha incassato 4.806.000 telespettatori e il 18,07% di share mentre 'Paperissima Sprint' su Canale 5 ne ha ottenuti 3.244.000 con il 12,13%. Anche nel preserale Rai1 domina con 'L'eredità Weekend' vista da 4.556.000 telespettatori pari al 19,46%. 'Ricaduta Libera!' su Canale 5 ne ha registrati 3.380.000 con il 14,63% di share. Nel daytime pomeridiano con 3.038.000 telespettatori e il 16,5% nella prima parte e 2.656.000 e il 15,9% nella seconda, 'Domenica In' di Rai1 è il programma più visto della fascia. Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate gli Ascolti della prima serata, con 10.306.000 telespettatori e il 39,91% di share, della seconda serata, con 3.779.000 e il 33,31%, e dell'intera giornata, con il 38,07% di share e 4.776.000 telespettatori.