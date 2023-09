Ascolti tv, Filorosso batte in Onda. Moreno supera Aprile, anche se di poco

Ascolti tv, la coppia Telese-Aprile su La7 si ferma in prima serata a 553mila spettatori per il 3,35% di share

E' stata una serata sottotono negli ascolti tv per i talk della prima serata, complice il debutto su Rete 4 del nuovo programma È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer. Il talk condotto dall'esule della Rai ha dominato la serata rosicchiando pubblico ai propri concorrenti. Dopo È Sempre Cartabianca troviamo quindi al secondo posto Filorosso su Rai3 con 609.000 spettatori per il 4.25% di share.

Manuela Moreno non riesce a frenare la Berlinguer ma in compenso fa numeri più alti di In Onda Estate su La7. La coppia composta da Luca Telese e Marianna Aprile per quanto riguarda la parte in prima serata si ferma a 553.000 spettatori per il 3.35% di share.