Ascolti tv, Floris vince di misura sulla Berlinguer. Giordano ko con la Meloni

ASCOLTI TV, FLORIS VINCE. BERLINGUER (CON SALVINI) IN SCIA. MARIO GIORDANO (CON GIORGIA MELONI) KO

Il martedì sera dei talk show è caldissimo, anche alla luce del recente voto elettorale (regionali) e referendario. E la battaglia degli ascolti tv viene vinta di misura da Giovanni Floris contro Bianca Berlinguer. Mentre Mario Giordano finisce staccato. Su La7, DiMartedì convince 1.186.000 spettatori con il 5.9% (tra gli ospiti Cottarelli e Carlo Calenda). Rai3 è proprio in scia, con #Cartabianca che ha tra gli ospiti Matteo Salvini e sale a 1.121.000 spettatori con il 5.7%. Rete 4 sta a distanza, visto che Fuori dal Coro raggiunge 813.000 spettatori con il 5% malgrado nel menù della serata ci fosse l'intervista a Giorgia Meloni.

ASCOLTI TV, IMMA TATARANNI BATTE GERRY SCOTTI

La serata degli ascolti tv di martedì 22 settembre 2020, vede la vittoria di Rai1 con la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore che ha conquistato 3.331.000 spettatori con il 16% di share. Su Canale5 Chi vuol essere Milionario? di Gerry Scotti porta 1.840.000 spettatori con uno share del 10.2%.

ASCOLTI TV, BRIGNANO: BUONA LA PRIMA SU RAI2

Buono il debutto su Rai2 di Un’Ora Sola Vi Vorrei con Enrico Brignano che porta in dote 2.002.000 spettatori (8.6%). Tra gli altri programmi, Italia1 fa cantare 882.000 spettatori (5.8%) con Battiti Live – Compilation. Bene Tv8: Name That Tune – Indovina la Canzone con Enrico Papi convince 601.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Ultimatum alla Terra è seguito da 617.000 spettatori con il 2.9%.

ASCOLTI TV, GRUBER VINCE CONTRO LA PALOMBELLI

In access prime time vince Rai1 con Soliti Ignoti – Il Ritorno (4.446.000 spettatori, 18.1%) davanti a Canale5 e Paperissima Sprint (3.330.000 spettatori, 13.5%). La sfida dell'informazione viene vinta da La7, dove Lilli Gruber sfiora i 2 milioni (Otto e Mezzo a 1.976.000 spettatori e 8%), mentre Barbara Palombelli con Stasera Italia viene vista da 1.434.000 (6%) nella prima parte e 1.435.000 spettatori (5.8%) nella seconda parte.