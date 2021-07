Ascolti tv, funerali della Carrà al 32,4%. Nuzzi fa volare Rete 4

Ascolti tv, funerali della Carrà al 32,4%

I funerali di Raffaella Carrà trasmessi al mattino da Rai1 e Rete4 vengono visti complessivamente da circa 3,5 milioni di spettatori con il 32,4% (3 milioni e 28,3% per lo speciale del Tg1 e 423mila spettatori ed il 4,1% per quello del Tg4). In serata Rai1, ottiene 3,311 milioni di spettatori e il 18,5% con Techetechete dedicato alla Carrà.

Ascolti tv Nuzzi fa volare Rete 4 con Quarto Grado

La replica di 'Top Dieci' su Rai1 è stato il programma più seguito negli ascolti tv del prime time di venerdì, con 1.523.000 spettatori e il 13.1% di share. Vola Gianluigi Nuzzi con 'Quarto Grado - Le Storie' su Rete4, che viene visto da 1.334.000 spettatori e il 9.9% di share. Al terzo posto, '2 Fast and Furious' su Italia 1, con 1.147.000 spettatori e il 7% di share.

Ascolti tv, Masantonio con Alessandro Preziosi fa flop su Canale 5

A seguire, tra gli altri ASCOLTI TV di prima serata: 'Masantonio - Sezione Scomparsi' su Canale 5 (1.080.000 spettatori, share 6.7%), 'L'uomo che non ho mai sposato' su Rai2 (1.087.000 spettatori, share 6.2%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (412 .000 spettatori, share 2.4%), 'Italia's Got Talent - Best Of' su Tv8 (368.000 spettatori, share 2.3%), 'Una Strada verso il Domani - Ku'damm' su Rai3 (354.000 spettatori, share 2%), 'Josephine Ange Gardien' su La7 (286.000 spettatori, share 2.2%).

Complessivamente, le reti generaliste della Rai hanno prevalso su quelle Mediaset in prima serata, con 5.011.000 spettatori e il 28,4% di share contro 4.123.000 spettatori e il 23,4%, e anche nelle 24 ore, con 2.347.000 spettatori e il 29,1% di share contro 1.715.000 spettatori e il 21,2% di share.