Ascolti tv, Gaia Tortora: "Giorgia Meloni asfalta Conte". Tweet spacca il web

Ascolti tv, Gaia Tortora: "Giorgia Meloni asfalta Conte". Tweet scalda il web

Gaia Tortora nei giorni scorsi ha pubblicato un post sui social a sostegno di Giorgia Meloni. "Direi che Giorgia Meloni asfalta Conte", ha twittato la conduttrice di Omnibus (lei e Alessandra Sardoni) programma del day time di La7 che a livello di ascolti tv sta attorno al 3%.

Gaia Tortora ha fatto il posto dopo aver ascoltato l’intervento nell’aula di Montecitorio della leader di Fratelli d'Italia. Un pensiero che ha scatenato reazioni diverse tra chi si è detto d'accordo e chi ha attaccato duramente la giornalista (figlia del grande Enzo Tortora).

Direi che @GiorgiaMeloni asfalta Conte. — Gaia Tortora (@gaiatortora) April 21, 2020

Gaia Tortora: "Non voto da anni ma se fai un’osservazione puramente laica matematicamente i tifosi ti linciano"

Ma Gaia Tortora non si è tirata indietro: "Non si può dire – ha sottolineato la conduttrice di Omnibus rispondendo ad uno dei post - altrimenti c’è chi aizza la piazza virtuale contro di te come un certo eurodeputato Cinquestelle… Io non voto da anni ma se fai un’osservazione puramente laica matematicamente i tifosi ti linciano".