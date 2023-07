Ascolti tv, Gerry Scotti:"Addii di Belen e D'Urso? Non me li so spiegare"

Gerry Scotti: "Gli addii di Belen, Barbara D'Urso, Giletti e Fabio Fazio? Non me li so spiegare"

Belen Rodriguez e Barbara d'Urso rimangono senza trasmissioni e Gerry Scotti confessa di non capirne il motivo. «Questi adii non me li so spiegare, così come non mi so spiegare i casi Giletti e Fazio», spiega in un'intervista a Chi. Il conduttore tv paragona però il mercato televisivo a quello calcistico, sottolineando che è normale che ci siano dei cambi di casacca. «Spero di rivedere tutti in onda, magari non proprio la domenica». Giorno che sarebbe la destinazione dei suoi prossimi show.

Gerry Scotti su Paolo Bonolis: "Ogni due anni dice che lascerà la tv"

L'addio annunciato da Paolo Bonolis? Gerry Scotti non ci crede: «Sapete benissimo che Paolo ogni due anni dice che lascerà la tv. Non lo farà mai perché è bravo. Lui è come i sindacalisti di una volta, lo fa per rivendicazione. Non gli credo mai quando dice di voler lasciare"

Gerry Scotti e la Ruota della fortuna di Mike Bongiorno: "Regalo anche per i miei 40 anni di carriera"

La prossima stagione tv lo vedrà condurre "La ruota della fortuna". Gerry Scotti avrà dunque l'onore di riportare in televisione il programma che fu di Mike Bongiorno. "Tornerà sotto Natale. Sarà un regalo per tutti, anche per me e per i miei 40 anni di carriera come per i 100 di Mike. Ma non amo le commemorazioni, sarà un programma studiato per i tempi, non so nemmeno se ci sarà una valletta". Tra gli altri programmi, il pubblico rivedrà lo "zio Gerry" con "Io canto", "Lo show dei record", "Tu sì que vales", "Caduta Libera" e, ovviamente, "Striscia la notizia".

