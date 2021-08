Ascolti tv, Giletti giù sotto il 4%. De Gregorio-Parenzo oltre il 5%

Ascolti tv di martedì 3 agosto

Ascolti tv della serata di martedì 3 agosto: primo posto per il debutto di Olivia – Forte come la Verità su Canale 5 che ha incollato davanti al video 1.617.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Secondo gradino del podio per Battiti Live su Italia 1 che ha raccolto 1.175.000 spettatori pari al 9.3%. La presentazione di 6 minuti ha interessato 920.000 spettatori, conquistando il 5% di share. Scala al terzo posto Il Circolo degli Anelli su Rai 1 che ha interessato 1.309.000 spettatori con uno share del 9%. Fuori dal podio su Rai la replica di Carramba! Che Sorpresa che ha conquistato 1.329.000 spettatori pari all’8.6% di share.

A seguire, su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona – Pagliacci è seguito da 611.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Today You Die totalizza un a.m. di 685.000 spettatori (4.1%). Su La7 Speciale Non è L’Arena ha registrato 626.000 spettatori con il 3.6%. Su Tv8 La cuoca del presidente segna 523.000 spettatori (3.1%). Sul Nove The Expatriate – In fuga dal nemico è seguito da 440.000 spettatori (2.7%).

Sul 20 Jupiter – Il Destino dell’Universo raccoglie 329.000 spettatori con il 2%. Su Rai Premium Volare – La Grande Storia di Domenico Modugno raccoglie 410.000 spettatori e il 2.6%. Su Rai Movie La Caduta segna 324.000 spettatori e il 2%. Su Sky Uno The Royals ottiene 22.600 spettatori e lo 0.12%. Su Sky Cinema 1 The Circle segna 68.500 spettatori e lo 0.39%.

Ascolti tv martedì 3 agosto, access prime time

Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di 3.089.000 spettatori con il 16.9%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.608.000 spettatori pari al 14.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.137..000 spettatori (6.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 849.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Rai Parlamento Speciale è visto da 610.000 spettatori (3.7%) e Un Posto al Sole da 1.254.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 949.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.012.000 (5.5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 969.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 4 Hotel è visto da 550.000 spettatori pari al 3.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 323.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv martedì 3 agosto, preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.304.000 spettatori pari al 21.8%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.230.000 spettatori con il 24.9%. Su Canale5, in replica, la presentazione di Conto alla Rovescia ha intrattenuto 978.000 spettatori (9.5%), mentre Conto alla Rovescia ha convinto 1.450.000 spettatori (11.7%). Su Rai2 – interrotto da Rai Parrlamento Speciale (dalle 18.58 alle 20.05: 409.000 – 3.2%) – Tokyo 2020 Best Of ha raccolto 990.000 spettatori (9.3%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 443.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.222.000 spettatori pari al 16.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 788.000 spettatori (5.1%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 91.000 spettatori (0.9%) nel primo episodio e 114.000 spettatori (0.9%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 262.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore sigla 126.000 spettatori pari allo 0.8%.

Ascolti tv martedì 3 agosto, seconda serata

Su Rai1 Un matrimonio da favola è stato seguito da 321.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 360.000 spettatori pari al 7%. Su Rai2 Go Tokyo 2020 403.000 spettatori (9.4%). Su Italia1 The Last Exorcism – Liberaci dal male è visto da 165.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Visionari interessa 335.000 spettatori con il 2.8%. Su Rete4 In the Blood è stato scelto da 260.000 spettatori (3.9%). Su La7 Dieci Piccoli Indiani segna 219.000 spettatori (2%).