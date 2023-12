Ascolti tv, Giordano sotto il 5%. Sciarelli con Cecchettin vola al 12%

Ascolti tv ieri 13 dicembre 2023: Chi l'ha visto? continua a crescere fino a 1.9 milioni di spettatori per il 12% di share

Canale 5 si piazza al primo posto negli ascolti tv con Io canto generation, che ha incollato al video 2.711.000 spettatori con uno share del 19.9% di share. Secondo posto per Rai1 con il film Bla Bla Baby, che ha divertito 2.254.000 spettatori pari al 13.2% di share. Chi l'ha visto? su Rai3 che ha avuto in collegamento Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la giovane uccisa per mano dell'ex ragazzo Filippo Turetta, è medaglia di bronzo con 1.910.000 spettatori pari al 12% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva chiuso con 1.808.000 spettatori (11%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 13 dicembre 2023 per le altre reti: Noi siamo leggenda su Rai2 con 664.000 spettatori (4.3%), Next su Italia 1 con 901.000 spettatori (5.1%), Fuori dal coro su Rete 4 con 654.000 spettatori (4.8%). Lo scorso mercoledì Mario Giordano aveva ottenuto 828.000 spettatori (5.9%). Un volo a Natale su TV8 con 439.000 spettatori (2.5%), Giuseppe Giacobazzi in Io ci saro sul Nove con 383.000 spettatori (2.5%), La caduta su La7 con 927.000 spettatori (5.3%).