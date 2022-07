Ascolti TV ieri 03 luglio 2022: Mina Settembre batte Room su Canale 5

Ascolti TV ieri 03 luglio 2022: la fiction della rete ammiraglia Rai doppia quasi il film di Canale 5

Rai1 conquista gli ascolti TV per la prima serata di ieri con la replica della fiction 'Mina Settembre', trasmessa domenica 03 luglio, che è stata il programma più seguito della prima serata tv, con 2.473.000 spettatori e il 17.4% di share. Al secondo posto, 'Room' su Canale5, con 1.253.000 spettatori e il 9.4% di share. Terzo piazzamento per i due telefilm di Rai2 '9-1-1' e '9-1-1 Lone Star', seguiti rispettivamente da 936.000 spettatori, con il 6.3% di share, e da 855.000 spettatori, con il 6.1% di share. A seguire, tra gli altri ASCOLTI di prime time: 'Kilimangiaro Estate' su Rai3 (796.000 spettatori, share 5.7%), 'Supereroe' su Italia 1 (792.000 spettatori, share 5.5%), 'Non è l'Arena' su La7 (653.000 spettatori, share 4.4%, nella prima parte, e 453.000 spettatori, share 5.4%, nella seconda parte), 'Perfetti sconosciuti' su Rete4 (650.000 spettatori, share 4.6%), 'Italia's Got Talent - Best Of' su Tv8 (490.000 spettatori, share 3.6%), 'Only Fun - Comico Show' sul Nove (299.000 spettatori, share 2.1%)

Ascolti TV ieri 03 luglio 2022 nell'access prime time

Ascolti TV ieri 03 luglio 2022 nell'access prime time

In prima serata su Rai 1 le repliche di Mina Settembre hanno registrato un netto di 2.473.000 telespettatori, per uno share del 17,4% (nel dettaglio 2.480.000, 16,74% nella prima e nella seconda 2.466.000, 18,20%). Su Canale 5 il film Room, in prima tv, ha ottenuto un netto di 1.253.000 telespettatori, share 9,43%. A seguire il prime time ha proposto su Rai 2 la serie 9-1-1 che ha ottenuto 936.000, 6,28% e subito dopo 9-1-1: Lone Star 855.000 telespettatori, share 6,10%. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha registrato 796.000 telespettatori, share 5,72%, mentre su Italia 1 Il film Supereroe per caso ha ottenuto un netto di 792.000 telespettatori, share 5,50%. Su Rete 4 il film Perfetti Sconosciuti è stato visto da un netto di 650.000 telespettatori, share 4,62% mentre su La7 la replica dello speciale Non è l’Arena ha registrato nella prima parte 653.000 telespettatori, share 4,35% e nella seconda 453.000, 5,44%. Su Tv8 il Best of di Italia’s Got Talent è stato visto da 490.000 telespettatori, share 3,6% e in conclusione su Nove Only Fun Comico Show ha registrato 299.000 telespettatori, share 2,1%.

Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.872.000 telespettatori, share 19,39%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha ottenuto 1.804.000 telespettatori, share 12,20%. Su Rai 2 lo speciale Tg2 Post in diretta per seguire gli aggiornamenti della tragedia della Marmolada ha raccolto 1.091.000 telespettatori, share 7,39% mentre su Rai 3 la finale di Pallanuoto Italia – Spagna ha conquistato 947.000, 6,56%. NCIS su Italia1 ha ottenuto 897.000 telespettatori, share 6,08%, mentre su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 587.000 telespettatori, share 4,03% e nella seconda 833.000, 5,62%. Su La7 la replica de Il palio di Siena ha fatto registrare 558.000 telespettatori, share 3,78%, mentre su Nove Little Big Italy ha registrato 240.000 telespettatori, share 1,6%.