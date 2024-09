Ascolti tv, Brindisi torna la domenica e batte Iacona con la cronaca nera. Zona Bianca al 6,3% di share

Ascolti tv ieri 1 settembre 2024: Zona Bianca si conferma con 721mila spettatori per il 6,3% di share

La rosa della vendetta su Canale 5 è il programma più visto nella prima serata di domenica con 1.918.000 spettatori per il 14.1% di share. L'incredibile storia de L'Isola delle Rose su Rai1 con 1.292.000 spettatori pari al 9.6% di share. Zona Bianca su Rete 4, tornato nel suo tradizionale appuntamento domenicale, arriva a 721.000 spettatori per il 6.3% di share. Nella precedente puntata di mercoledì Giuseppe Brindisi aveva raggiunto 756.000 spettatori (6.5%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 1 settembre 2024 per le altre reti: le Paralimpiadi Parigi 2024 su Rai2 con 811.000 spettatori (5.2%), la prima puntata della nuova stagione di Presa diretta su Rai3 con un'inchiesta sulle case green ottiene 838.000 spettatori (5.8%). Nella precedente stagione Riccardo Iacona aveva esordito di lunedì con 966.000 spettatori (5.4%). Tilt - Tieni il tempo su Italia 1 con 616.000 spettatori (5.5%), Il GP di Aragon di MotoGP su TV8 con 692.000 spettatori (4.6%), L'Uomo della Pioggia su La7 con 509.000 spettatori (3.9%), Little Big Italy sul Nove con 447.000 spettatori (3.2%).