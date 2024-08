Ascolti tv, Noos risale al 13,5% di share. In Onda si ferma al 4,4% con Rula Jebreal

Ascolti tv ieri 29 agosto 2024: Segreti di famiglia, stoppata da Mediaset, arriva a 1.79 milioni di spettatori per il 14% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv del giovedì con Segreti di famiglia. La fiction bloccata da Mediaset arriva a 1.793.000 spettatori per il 14% di share. Noos L'avventura della conoscenza su Rai1 si piazza ancora al secondo posto con 1.721.000 spettatori pari al 13.5% di share. Il programma condotto da Alberto Angela quindi risale dagli 1.468.000 spettatori (12.6%) di share della precedente puntata. Medaglia di bronzo per Sapore di mare su Rete 4 con 767.000 spettatori per il 5.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 29 agosto 2024 per le altre reti: Paralimpiadi Parigi 2024 su Rai2 con 671.000 spettatori (4.5%), La Scelta di Anne su Rai3 con 739.000 spettatori (5.3%), Gioco sporco su Italia 1 con 461.000 spettatori (4.6%), In Onda in prima serata su La7 con ospite Rula Jebreal ha interessato 626.000 spettatori (4.4%). i play off di Conference League tra Puskas Akademia-Fiorentina su TV8 con 757.000 spettatori (5.6%), Only Fun Comico Show sul Nove con 523.000 spettatori (4%).