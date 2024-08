Ascolti tv, Brindisi al 6,4% con ospite Tajani. Maggioni ancora in calo con Newsroom

Ascolti tv ieri 28 agosto 2024: Zona Bianca con ospite il vicepremier Antonio Tajani arriva a 756mila spettatori per il 6,5% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv con A un passo dalla verità, che ha appassionato 2.226.000 spettatori pari al 15.6% di share. Segue poi Circomax Una notte di Hit su Canale 5 con 1.676.000 spettatori con il 13.6% di share. Terzo posto per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Parigi 2024 su Rai2 con 1.084.000 spettatori pari al 7.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 28 agosto 2024 per le altre reti: Newsroom su Rai3 con 432.000 spettatori (3%). La scorsa settimana Monica Maggioni aveva raggiunto 416.000 spettatori (3.2%). Chicago Med su Italia 1 con 960.000 spettatori (7.4%), Zona Bianca su Rete 4 con 756.000 spettatori (6.5%). Nella precedente puntata Giuseppe Brindisi, che ha ospitato il vicepremier Antonio Tajani e tornerà nel suo tradizionale appuntamento domenicale, aveva interessato 778.000 spettatori (7.4%). D-Day – I Nastri Ritrovati su La7 con 366.000 spettatori (2.6%), Cic To Cic su TV8 con 306.000 spettatori (2.2%), Il contadino cerca moglie sul Nove con 244.000 spettatori (2.1%).