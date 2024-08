Ascolti tv, Storie di donne al bivio debutta in prima serata. Monica Setta con Asia Argento arriva al 6,3% di share

Ascolti tv ieri 27 agosto 2024: In Onda al 4,7% di share mentre Filorosso Revolution cala al 3,1%

Ciao Darwin su Canale 5 si conferma il programma più visto il martedì con 1.601.000 spettatori per il 14.8% di share. Segue il finale di Master Crimes su Rai1 con 1.594.000 spettatori pari all’11.3% di share. Terza posizione per First Kill su Italia 1 con 961.000 spettatori per il 6.6% di share.

Storie di donne al bivio su Rai2 debutta in prima serata dopo aver raccolto ottimi risultati nella fascia notturna con 887.000 spettatori pari al 6.3% di share. In questa puntata Monica Setta ha raccontato le vicissitudini di Nunzia De Girolamo, Roberta Capua, Valeria Marini e Asia Argento.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 27 agosto 2024 per le altre reti: Filorosso Revolution su Rai3 con 364.000 spettatori (3.1%). La scorsa settimana Federico Ruffo aveva interessato 627.000 spettatori (4.2%). Planet Earth - Deserti e praterie acque dolci su Rete 4 con 497.000 spettatori (3.6%), In Onda in prima serata su La7 con 688.000 spettatori (4.7%), Quattro matrimoni in Italia su TV8 con 398.000 spettatori (3.2%), Il tesoro dell'Amazzonia sul Nove con 370.000 spettatori (2.7%).