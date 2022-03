Ascolti TV ieri 10 marzo 2022: Piazzapulita batte Dritto e Rovescio

Ascolti TV ieri 10 marzo: Piazzapulita è il primo talk con 1.096.000 spettatori e il 6,4% di share

La fiction di Rai1 'Doc nelle tue mani' vince gli ascolti TV per la prima serata con il 26% di share e 5.736.000 spettatori (201.001.000 le interazioni social), mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip è stato visto da 3.169.000 spettatori pari al e 20,53% di share. Restando nella fascia della prima serata per gli ascolti TV ieri 10 marzo, su La7, invece, per Piazzapulita 1.096.000 spettatori e il 6,4% di share.

Per 'Dritto e Rovescio' su Rete4 1.030.000 spettatori con il 5,8% di share. Su Italia 1 per 'Animali Fantastici e dove Trovarli' 1.065.000 spettatori e il 4,9%. E ancora, su Tv8 per Atalanta - Bayer Leverkusen con 1.072.000 spettatori e il 4,5% di share. Su Rai2 per il film 'Il vegetale' ottiene il 3,29% di share con 771.000 spettatori e su Rai3 per 'Il caso Collini' arriva a 583.000 spettatori e il 2,6% di share. Infine il film 'Attacco al Potere - Olympus has fallen ' sul Nove (355.000 spettatori e share dell'1,6%) e l'esordio di Pechino Express su Sky che registra l'1,4% di share con 324.000 spettatori.

Ascolti TV ieri 10 marzo: Rai vince nel prime time ma viene battuta da Mediaset nella fascia 24ore e seconda serata

In seconda serata 'Porta a porta' su Rai 1 ha realizzato il 12,08% di share con 1.105.000 spettatori. Quanto poi ai dati complessivi sugli ascolti TV ieri 10 marzo, nella fascia prime time le reti Rai hanno la meglio con 8.639.000 spettatori e il 35,31%. Diverso il caso della fascia 24ore che vede in testa Mediaset (con 3.667.000 spettatori e il 36,42%) e della seconda serata che assegna la vittoria sempre a Mediaset con 4.895.000 spettatori e il 41,64%.

