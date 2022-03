Colesterolo cattivo, 5 buone abitudini per contrastarlo

Colesterolo alto, ecco come abbassarlo: 5 buone abitudini

Il colesterolo, se alto, rappresenta un problema per la salute. Spesso, chi riscontra un’elevata concentrazione di colesterolo nel sangue non segue un’alimentazione bilanciata, tantomeno pratica attività fisica.

Indubbiamente, la prima pratica da seguire è la riduzione del “cibo spazzatura”, ricco in grassi e zuccheri: un vero rischio per il metabolismo di giovani e adulti. Ma per abbassare il colesterolo cattivo si possono applicare altre accortezze.

Consumare più fibre: ne sono ricchi i cereali come orzo, avena e farro. Sono molto indicate perché prevengono l’assorbimento del colesterolo a livello intestinale.

Prediligere grassi sani: non tutti i grassi sono dannosi, i più dannosi si trovano, ad esempio, negli insaccati, nelle fritture, nei formaggi. Tra i grassi buoni da assumere, ottimi sono quelli contenuti in noci, pesce (ricco di Omega 3), e olio.

Fare attività fisica: ideale per la salute di ossa, cuori e polmoni. Perfetta per attivare il metabolismo se accompagnata alla dieta equilibrata.

Evitare il consumo di alcol e tabacco: abbassano i livelli dell’HDL (il colesterolo buono) presente nel sangue, alzando quelli dell’LDL (il colesterolo cattivo).

