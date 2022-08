Ascolti TV ieri 11 agosto 2022: Zona Bianca travolge In Onda prima serata

Ascolti TV ieri 12 agosto 2022: il talk di Brindisi chiude con 733mila spettatori per il 6,9% di share

Rai1 è la regina degli ascolti TV come spesso succede il giovedì sera grazie alle repliche di Don Matteo 12, che hanno conquistato 1.927.000 spettatori pari al 15.9% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 con Tu Mi Nascondi Qualcosa, che ha interessato 1.474.000 spettatori pari all’11.1% di share. Tim Summer Hits – Best Of su Rai2 si piazza terzo con 978.000 spettatori pari all’8.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 12 agosto 2022 per le altre reti: FBI: Most Wanted su Italia 1 con 1.002.000 spettatori (7.6%), La Grande Storia su Rai3 con 864.000 spettatori (6.6%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 733.000 spettatori (6.9%), In Onda Prima Serata su La7 con 571.000 spettatori (4.5%), Maldamore su TV8 con 314.000 spettatori (2,15%) e 40 Carati sul Nove con 267.000 spettatori (2.1%).

Ascolti TV ieri 12 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 12 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ottiene 2.757.000 spettatori con il 19.6% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 1.910.000 spettatori (13.6%), NCIS su Italia 1 con 850.000 spettatori (6.1%), Un Posto al Sole su Rai3 con 1.032.000 spettatori (7.4%), Controcorrente su Rete 4 con 757.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 773.000 (5.4%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.006.000 spettatori (7.1%).