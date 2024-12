Ascolti tv, Amadeus non si ferma più con La Corrida e lancia la frecciatina a Teo Mammucari. Canale 5 manda Rai1 ko con Bocelli

Ascolti tv ieri 11 dicembre 2024: Canale 5 supera Rai1 con l'omaggio a Bocelli (16,4%)

Canale 5 si prende il primo posto negli ascolti tv del mercoledì con Andrea Bocelli 30: The Celebration. La prima delle due serate evento per celebrare la carriera del tenore italiano è stata seguita da 2.492.000 spettatori per il 16.4% di share. Secondo posto per Rai1 con Oceania, che ha appassionato 2.005.000 spettatori pari all’11.9% di share. Chi l'ha visto? su Rai3 cresce a 1.558.000 spettatori per il 10% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva raggiunto 1.634.000 spettatori (9.9%).

La Corrida sul Nove sale ancora a 974.000 spettatori (5.7%) nella prima parte (dalle 21:35 alle 23:21) e 713.000 spettatori (7.7%) nella seconda parte Il Vincitore. Nel corso del programma Amadeus ha lanciato una frecciatina a Teo Mammucari, diventato un caso dopo aver lasciato lo studio di Belve dopo poche domande fatte da Francesca Fagnani. "Eh, io di solito do del Lei. Ci diamo del tu...", dice il conduttore presentando un concorrente che replica: "No, no. Mi dia del Lei." Amadeus quindi coglie la palla al balzo e chiude: "E che facciamo? Come la Fagnani e Mammucari...". Lo scorso mercoledì La Corrida aveva intrattenuto 996.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 653.000 spettatori (6.8%) nella seconda parte.

Anche Fuori dal coro su Rete 4 cresce a 675.000 spettatori (5%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva chiuso con 685.000 spettatori (4.8%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 11 dicembre 2024 per le altre reti: Finché c'è prosecco c'è speranza su Rai2 con 1.256.000 spettatori (7.2%), Operazione 6 12 Attacco al Presidente su Italia 1 con 809.000 spettatori (5%), Lenin - Cronaca di un mistero su La7 con 651.000 spettatori (3.7%), la partita Borussia Dortmund - Barcellona di Champions league su TV8 con 769.000 spettatori (4.2%).